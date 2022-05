Iza e Emicida rejeitam convite para gravar abertura de ‘Cara e Coragem’

Não foi dessa vez: tanto Iza quanto Emicida recusaram o convite da TV Globo para cantar o tema de abertura da próxima novela da faixa das 19h, “Cara e Coragem”.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, ambos artistas não querem ter sua imagem vinculada ao cantor Lobão, compositor da música “Vida Louca”, que vai embalar os créditos iniciais do futuro folhetim.

Isso porque Lobão é conhecido por ter apoiado publicamente a candidatura do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Iza e Emicida se posicionam de forma contrária aos ideias do atual governante do Brasil.

Desde o ano passado, Lobão se juntou aos críticos de Bolsonaro. Durante a pandemia, o cantor chegou a pedir pelo impeachment do presidente.

“Vida Louca” ficou conhecida na voz de Cazuza, em 1988. Além de Lobão, o poeta Bernardo Vilhena também ajudou a escrever a letra da música.

Ouça:

‘Cara e Coragem’, a nova novela das 7

O novo folhetim substitui “Quanto Mais Vida, Melhor!”, que vem crescendo em audiência na reta final. Com “Cara e Coragem”, a emissora espera recuperar os índices pré-pandemia.

A nova novela segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Ela colaborou com Walcyr Carrasco nas novelas Sete Pecados, Caras e Bocas e Morde & Assopra. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil”, “A Lei Do Amor” e “Verdades Secretas II”.

