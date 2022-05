Felipe Neto desabafa após mãe receber ameaças e fecha o Twitter: ‘Chega de viver com medo’

O youtuber Felipe Neto denunciou que sua mãe, Rosa Esmeralda Neto, recebeu ameaças e disse que a família vai procurar a polícia. Em post no Twitter na terça-feira (10), ele lamentou a situação.

3 anos de inferno.



Mais uma vez minha mãe recebe ameaças.



Agora vamos até o fim. Ela já está indo na delegacia e já levantamos tudo sobre a pessoa. Chega de viver com medo.



Nós vamos vencer. pic.twitter.com/Sctw4ikLUD — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 10, 2022

“Três anos de inferno. Mais uma vez minha mãe recebe ameaças. Agora vamos até o fim. Ela já está indo na delegacia e já levantamos tudo sobre a pessoa. Chega de viver com medo. Nós vamos vencer”, escreveu ele, que postou uma imagem com a mensagem citando sua mãe.

“Sua hora vai chegar Rosa. Está achando que seus filhos vão te livrar dessa? Vou destruir sua vida custe o que custar. E vai ser logo.”

Em seguida, o youtuber decidiu fechar sua conta no Twitter para novos seguidores e impediu o compartilhamento de seus posts até que o caso seja esclarecido.

Ainda na noite de terça-feira, Felipe fez mais uma postagem questionando a mulher do deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, por fazer piada com sua mãe.

Em um comentário na postagem sobre as ameaças, ela escreveu: “Só errou quando pariu ele [Felipe Neto]. Do resto a coitada não tem culpa de nada?.”

Prezado deputado federal do PSDB, @betopereirams



Sua esposa, Sonaira Barbosa, deixou o comentário abaixo após minha mãe ter recebido ameaças graves, hoje.



Gostaria de saber se é essa também a sua posição, como representante do povo do Mato Grosso do Sul. pic.twitter.com/445rRvwMl9 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 10, 2022

O youtuber, então, confrontou o parlamentar: “Prezado deputado federal do PSDB, @betopereirams, sua esposa, Sonaira Barbosa, deixou o comentário abaixo após minha mãe ter recebido ameaças graves, hoje. Gostaria de saber se é essa também a sua posição, como representante do povo do Mato Grosso do Sul”, postou com o print do comentário.

Felipe, que constantemente é alvo de críticas por seus posicionamentos políticos nas redes, recebeu o apoio dos seguidores no Twitter. “Para cima”, incentivou o humorista Marcelo Adnet.

