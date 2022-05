Ex-BBB Paulo André posta fotos com o filho PAzinho e se declara: ‘Te amo’

O vice-campeão do BBB 22, o atleta olímpico Paulo André, de 23 anos, conhecido como P.A., compartilhou com seus seguidores imagens recheadas de muita fofura nesta quarta-feira (11). Ele postou fotos com o filho, Paulo André Jr, de 8 meses, o PAzinho, e se declarou: “Te amo”.

O ex-BBB contou que está indo viajar e se despediu do filho: “Foi um período curto de tempo, mas era o que eu mais precisava! Papai já volta, filhão. Te amo”, declarou PA.

O menino, que é fruto do relacionamento do atleta com a ex-namorada Thays Andreata, mora com a mãe em Vitória, no Espírito Santo.

Compromissos

Apesar de não ter ganhado o BBB22, PA ganhou o coração dos brasileiros com sua simpatia. Após deixar o reality show, ele tem somado inúmeros compromissos profissionais e demonstra que está aproveitando muito as oportunidades.

Recentemente, ele assinou um contrato com uma das agências de maior peso de top models dentro do país. Agora na WAY Model, Paulo André passa a fazer parte do mesmo ciclo de agenciados de Alessandra Ambrósio, Sasha Meneghel e Carol Trentini.

“Primeira semana que eu o vi no BBB eu postei aqui o quanto estava impressionado com a beleza dele… eis que agora trabalhamos juntos! Nos da @waymodel estamos muito honrados em te ter na família @iampauloandre! Faremos uma história linda juntos! Bem vindo!!! #waypower”, escreveu Anderson Baumgartner, diretor da agência WAY Model, em suas redes sociais.

O ex-BBB e atleta deixou o reality show ocupando o segundo lugar, sendo o Arthur Aguiar o campeão e Douglas Gonçalves (DG) como o terceiro colocado. O velocista saiu com o prêmio de R$ 150 mil pela posição que ocupou.