Entenda porque Jojo Todynho quer engravidar rapidamente de Lucas Souza

Jojo Todynho voltou a falar com seus seguidores sobre o sonho de ser mãe. Neste fim de semana, a funkeira, que está na “Dança dos Famosos”, explicou o principal motivo para engravidar.

Segundo a famosa, casada com o oficial do exército Lucas Souza, ela deseja que sua avó conheça o bisneto ou bisneta: “Tenho medo da minha vó ir embora e não conhecer um bisneto”, comentou Jojo, que disse ainda que é uma dádiva poder gerar um fruto.

No passado, ela já havia comentado que pretendia se tornar mãe até o fim deste ano. “Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir”, disse.

Jojo Todynho e a avó durante um evento (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que no fim de semana, a funkeira homenageou a avó durante sua participação na “Dança dos Famosos”. Antes de se apresentar, a famosa resolveu se manifestar: “Todo mundo sabe a importância da minha avó na minha vida, a importância de todas as mulheres que passaram na minha vida e me ensinaram a ser essa pessoa que eu sou hoje, a ter esse caráter que eu tenho hoje”, relatou a cantora.

No “Domingão com Huck”, Jojo Todynho falou sobre as broncas que levou durante a juventude: “Eu acredito que se não fosse todos os puxões de orelha da minha tia Cristina, que tá ali me assistindo, eu acho que eu não tinha moldado bastante o meu caráter”.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

A famosa, que apresenta o “Túnel do Amor”, ao lado de Marcos Mion, deixou ainda um recado para os jovens: “Eu queria falar para todos os jovens que estão aqui na plateia e para quem está me assistindo: honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na Terra. Porque chorar depois que já foi embora é muito fácil, então tem que fazer enquanto existe vida”.

Por fim, a cantora disse que é preciso estudar para conquistar um futuro melhor: “Não é só rebolar a bunda no TikTok, é entender que a gente tem que estudar para ter um futuro promissor e também valorizar a família que a gente tem”, concluiu Jojo, sendo aplaudida.

