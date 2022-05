Durante show em SP, vocalista do Metallica brinca com parto de fã em Curitiba

A banda norte-americana Metallica se apresentou no Estádio do Morumbi, em São Paulo, na noite de terça-feira (10), e lembrou de um fã muito especial. O vocalista James Hetfield comentou sobre o bebê que nasceu durante o show do grupo em Curitiba, no Paraná, no último sábado (7).

“Se você for ter um bebê aqui, por favor, venha aqui do lado”, brincou antes de tocar “Fuel”, a terceira música do show.

O bebê metaleiro é filho da tatuadora Joice Figueiró, que estava grávida de 39 semanas quando foi ao Estádio Couto Pereira para se divertir ao som do grupo. No entanto, ela não imaginava que daria à luz enquanto a banda tocava a música “Enter Sandman”.

Mas as surpresas não acabaram e, antes do show em São Paulo, o vocalista fez questão de ligar para a família para saber como está indo o fã especial. Nos stories do seu Instagram, Joice postou o início da conversa que durou sete minutos: “Olá, aqui é o James do Metallica”, diz o cantor no início da gravação. “Oh, meu Deus, estou chorando”, responde a mãe do menino, batizado como Luan.

Vocalista do Metallica liga para fã que deu à luz durante show em Curitiba (Reprodução/Instagram)

Nascimento

No dia do show em Curitiba, o bebê não esperou a mãe ser retirada do estádio e nasceu ali mesmo com a ajuda de socorristas. “Nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Flet, eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime [marido] chamou os bombeiros”, contou Joice.

“No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. Quando a médica disse que iam me levar de ambulância, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira”, completou a tatuadora, que relatou que comprou o ingresso para ver o Metallica em abril de 2020, mas não esperava estar grávida quando o show, que foi cancelado duas vezes, fosse de fato realizado.

“Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022, às 23:15, abalando todas as estruturas do metal”, disse ela.

Turnê no Brasil

Além de São Paulo, o Metallica já passou por Curitiba e Porto Alegre (RS), e ainda vai tocar em Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (12).