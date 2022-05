Cenas de Juma e Jove pelados e briga no jardim agitam os fãs da novela ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” continua movimentando as redes sociais e depois do capítulo desta terça-feira (10), onde Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) entraram na piscina da mansão sem roupa, os fãs da trama reagiram sobre a cena.

No Twitter, os protagonistas do remake escrito por Bruno Luperi entraram nos assuntos mais comentados. Além dos memes, os fãs do folhetim afirmaram que Juma e Jove escandalizaram a sociedade carioca: “Juma e Jove nadando peladões na piscina e na frente da família chata dele”, escreveu um perfil na rede social.

Além dos protagonistas apaixonados da novela “Pantanal”, os usuários da rede social comentaram a encenação de Selma Egrei, que interpreta a personagem Mariana, avó de Jove. Com a movimentação na piscina da mansão Novaes, a matriarca desceu e acabou vendo os pombinhos pelados: “Amo o deboche da Mariana”, escreveu um telespectador da Globo. Já um outro disse: “Vó Mariana é a rainha do shade da novela”.

Na sequência, o jovem fotógrafo será debochado com Mariana (Selma Egrei) e aproveita para convidá-la para cair na água. “Entra também, vó”, disse ele.

CONFIRA AS REAÇÕES

Juma é o terror dessa família hahahahahahahahahahaha #Pantanal — Lili 🦋 (@lili_bjj) May 11, 2022

Juma e Jove ao estilo Lagoa azul#Pantanal — Jane Marinho (@janemarinhocr7) May 11, 2022

Eu amo que a Irma é a tia que apoia tudoo e adora um inferninho #Pantanal pic.twitter.com/IMWq72aI2T — Maria (@MariaFalcao26) May 11, 2022

Outro momento muito celebrado pelos fãs do remake da novela “Pantanal” foi a briga de Nayara (Victoria Rossetti) e Juma Marruá (Alanis Guillen). Sem aceitar o novo relacionamento de Jove (Jesuíta Barbosa), a melhor amiga de Madeleine (Karine Teles) vai chamar a menina-onça de piranha.

No jardim da mansão da família Novaes, Nayara (Victoria Rossetti) volta a atacar a protagonista da novela. O barraco começou quando a influencer chamou Juma de sirigaita e mandou ela sair do caminho dela. Desta vez, Juma não consegue segurar sua raiva e joga a influenciadora digital na piscina e avisa: “Era para ter sido muito pior!”.

CONFIRA AS REAÇÕES

"Essa é a vagabunda que roubou meu namorado?"

"OCÊ ME CHAMOU DO QUÊ????"



A REIVA VEM. #Pantanal pic.twitter.com/5TVBnybfwd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 11, 2022

Quero ver a juma com "reiva" virando onça kkkkkkkkkkkkk — PontinhoAzul (@pontinhoazul1) May 11, 2022

Nayara foi medir força com a onça 🗣 vai tomar patada #Pantanal — felipe (@felsants) May 11, 2022

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na história original escrita por Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

