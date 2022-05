Black Eyed Peas viraliza após revelação de que integrante é cego; entenda

O nome do grupo norte-americano Black Eyed Peas figura entre um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde a madrugada desta quarta-feira (11), depois que uma postagem viralizou informando que o músico Allan Pineda Lindo, mais conhecido como Apl, é cego. Muita gente não sabia do fato, o que gerou muitas reações (veja algumas abaixo).

Tudo começou quando uma usuária do Twitter compartilhou um vídeo do Tik Tok, no qual os integrantes da banda mostram como Apl é guiado no palco durante os shows.

E nos comentários tinha gente falando que se observar ele nos shows, dá pra "perceber" e que o resto do grupo sempre ficava ~guiando ele. pic.twitter.com/xCi3EUUKPm — marina (@marinajacome) May 11, 2022

Em seguida, passou a ser compartilhado outro vídeo no qual o cantor Will.i.am fala sobre a deficiência do colega: “Apl é cego. Apl não consegue enxergar. Se eu ficar parado ali, colocar um boné diferente, me posicionar diferente, ele não vai saber que sou eu. Ele me reconhece pela minha forma, voz e postura. Ele não pode dirigir, não enxerga cores. Ele não consegue ver daqui até a porta, daqui até a câmera”, explicou o artista.

“Quando estamos no palco, nós nos certificamos de que ele nos enxergue. Se você vir o Black Eyed Peas, sou eu Tab, e Apl está sempre atrás de nós, nos nossos ombros”, ressaltou.

Apesar da surpresa de muitos, a deficiência do filipino Apl não é novidade. Em 2011, em entrevista à revista “People”, ele falou que tem nistagmo, uma doença ocular que causa oscilações involuntárias nos olhos. “Duvidei de mim por muito tempo, mas agora estou confortável em não usar totalmente minha visão”, disse o cantor, na ocasião.

Ele relatou que consegue perceber bem formas mas, se não estiver perto o suficiente, mesmo que seja uma coisa grande, ele não consegue ler ou enxergar.

Veja abaixo algumas das reações dos internautas sobre o caso:

O Apl do Black eyed peas é cego. Chocada pic.twitter.com/MV80jlcjUo — 𝐿𝓊𝒶 𝒢𝒽𝒶𝓃𝒹𝒾- Kinnporsche (@ghandilua) May 11, 2022

Eu toda noite:

Amanhã vou sair mais cedo de casa

Na manhã seguinte faltando 1 minuto pra hora de eu sair:

Eu sentada na cama com um pé de sapato calçado, lendo sobre um cara do Black Eyed Peas ser cego pic.twitter.com/BLVtRZyTR4 — Luiza (@luizacansou) May 11, 2022

Esse choque aí com a "cegueira" do cara do Black Eyed Peas só mostra como o povo acha que deficiente é tudo uma coisa só e não serve pra nada. Ele tem baixa visão, como eu (inclusive também tenho nistagmo), e adivinhem... trabalhamos e vivemos a vida como todo mundo. — Carol Prado (@pradocrl) May 11, 2022

Meu Deus, acabei de descobrir que Apl do black eyed peas é legalmente cego e to assistindo as apresentações do grupo com outros olhos agora. 🤯 pic.twitter.com/cl9EEJdRcC — Downy brisa de verao (@LuLuciangel) May 11, 2022

Há quanto tempo vcs sabiam que é o Apl do Black eyed peas é cego?



Me: 2 minutos — Bicha Aventureira (@edturra) May 11, 2022