Após briga sobre religião, Adriano é o terceiro eliminado do ‘No Limite 6′

Adriano Gannam é o terceiro eliminado do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

A tribo Lua não está no seu melhor momento no “No Limite 6″. Depois de vencer a primeira prova do terceiro episódio e conquistar melhores condições de sobrevivência no acampamento, a equipe acabou perdendo a disputa para a tribo Sol na prova de eliminação.

“Vocês foram os primeiros a visitar o portal e agora vocês voltam para decidir quem vai deixar a tribo”, disse Fernando Fernandes, apresentador do programa, para os membros que esperavam o momento do voto. Em seguida, a votação secreta começou.

Tribo Lua perde mais uma disputa no reality show "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

No portal da eliminação, Fernandes contou os votos e anunciou que a pessoa escolhida para sair do reality show da Globo foi Adriano, que recebeu sete votos. Camila também ficou na berlinda e foi escolhida por três participantes e Guza recebeu um voto.

Briga na tribo

O terceiro episódio do “No Limite 6″ também foi marcado pela discussão entre os membros da tribo Lua, que resolveram falar sobre um assunto delicado após vencerem a primeira prova do dia.

Na ocasião, alguns integrantes voltaram a falar sobre a diversidade dentro do grupo e acabaram criticando a postura de Shirley, que na semana passada acabou desagradou uma parte da tribo ao iniciar uma oração durante a conversa.

Depois de ganhar a primeira prova do "No Limite 6", equipe Lua discute no acampamento (Reprodução/Globo)

Tentando acertar o entrosamento da equipe, Adriano resolveu falar sobre a atitude de Shirley e a briga começou: “Foi praticamente isso que ela falou: ‘eu gosto de vocês mesmo assim’. E eu não preciso da concessão de ninguém”, disse o participante.

Shirley e Adriano conversam no terceiro episódio do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Em seguida, Roberta pediu para que Shirley repetisse a oração na última semana e algumas pessoas pediram para que isso não fosse feito e cada um fizesse sua própria oração: “Acho mais legal cada um fazer sua oração individual, na sua religião”, disse Adriano.

Rodrigo e Ipojucan concordaram com Adriano, enquanto Roberta ficou ao lado de Shirley, que se defendeu e disse que a ideia não era criar uma confusão: “Me perdoem”.

