Aos 73 anos, Antonio Fagundes faz tatuagem junto com a esposa: ‘Primeira e última’

O ator Antonio Fagundes compartilhou com seus seguidores no Instagram algo que fez pela primeira vez aos 73 anos: uma tatuagem. Junto com a esposa, Alexandra Martins, ele tatuou no tornozelo uma caveira com uma rosa na boca e garantiu: “primeira e última”.

Na legenda da postagem, feita na terça-feira (10), Fagundes mostrou o desenho e escreveu: “Hamlet com amor. Primeira tatoo. E a última”.

Fagundes e Alexandra, que estão juntos há 15 anos, decidiram eternizar na pele o desenho que faz referência à famosa peça de William Shakespeare, na qual o personagem principal segura uma caveira e diz a célebre frase “ser ou não ser, eis a questão”.

Nos comentários da postagem, o casal recebeu muitos elogios sobre a tatuagem, como da atriz Grazi Massafera, que escreveu: “Amei”. Já Marcelo Medici brincou a respeito de Fagundes dizer que não vai mais se tatuar: “Última? Duvido”.

Outra seguidora também falou sobre a dificuldade em parar com apenas uma tatuagem. “Depois da primeira é só ladeira abaixo!”, comentou. “Ficou tão linda que já estou esperando a próxima”, completou outra.

A postagem ainda teve comentários carinhosos das atrizes Fernanda Freitas, Sharon Menezes e do ator Roger Gobeth, entre outros.

Novos projetos

Após o fim de contrato com a TV Globo, Fagundes já tem trabalho firmado com a HBO. Ele vai atuar na trama “Filhos do Sol”, de Carlos Lombardi.

