Alerta de confusão! Juma fará novo barraco nos próximos capítulos de ‘Pantanal’

Depois de arrumar confusão na mansão da família Novaes, Juma (Alanis Guillen) vai voltar ao Pantanal e Jove (Jesuíta Barbosa) também estará ao lado de sua namorada.

Sem o avião do pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), o casal protagonista do remake vai para o aeroporto do Rio de Janeiro para pegar um avião para Campo Grande. Mas, a viagem começa com Juma dando um pouco de trabalho.

Com medo, a menina-onça ficará desconfiada ao precisar embarcar em um voo comercial em direção a Campo Grande, para retornar à sua tapera. Neste momento, ela se nega a pegar avião para ir embora do Rio de Janeiro.

No remake de "Pantanal", Juma se diverte ao andar de carro pelo Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

Na cena, Juma e Jove estão na área de embarque e ela acaba questionando o fotógrafo sobre como que a aeronave consegue subir com tanta gente junta.

“Graças aos princípios básicos da aviação. E eu não vou saber te explicar isso de outra forma, mas, basicamente, isso é possível pelo mesmo princípio que permite que as abelhas voem”, explica Jove, tentando acalmar a amada.

Na hora do embarque, a protagonista de “Pantanal” continua assustada e dirá que não vai entrar no avião e travará a fila: “Eu não entro nessa joça!”, gritará ela.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) fica com medo do voo para o Rio de Janeiro (Reprodução/Globo)

Para resolver a situação, Jove vai tentar comparar o avião comercial com o utilizado na ida para o Rio de Janeiro e ela vai ficar mais calma ao recordar da relação dos dois: “Você acha que eu te colocaria ali se não fosse seguro?”, reforça ele.

Vale lembrar que ao chegar no Pantanal, Juma vai descobrir que Muda (Bella Campos) se aproximou dela para se vingar pela morte de seu pai. Nos próximos capítulos do remake da Globo, a personagem decide contar tudo para sua “irmã”, achando que ela perdoará os seus crimes.

Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) brigam em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Em um momento decisivo, a forasteira conta para Juma que fingiu que não falava e, ao descobrir a verdade, a personagem de Alanis Guillen ficará brava e ataca a amiga misteriosa: “Quem é você? De onde você veio? Como você veio parar aqui na véspera da minha mãe morrer? “, questiona a menina-onça.

Além disso, Muda afirma que seu pai foi assassinado pelo pai de Juma, portanto, ela está se vingando da pessoa errada. Nessa hora, a protagonista da novela de Bruno Luperi se desarma e acaba deixando a forasteira viva. Depois deste embate, elas ficaram bem novamente e seguirão vivendo na tapera.

