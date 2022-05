Além das provas consagradas, ‘MasterChef Brasil 9′ terá desafios desconhecidos

Depois de divulgar quem são os participantes da 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, Ana Paula Padrão e os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo participaram de uma coletiva de imprensa onde falaram sobre as provas na cozinha do reality show gastronômico da Band.

Com 17 episódios, a nova edição do programa vai misturar disputas consagradas com novos duelos, que prometem deixar os ânimos aquecidos durante a competição. As caixas misteriosas, provas de reprodução e os ingredientes exóticos estão garantidos no “MasterChef” de 2022.

Chef Erick Jacquin fica bravo no reality show "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Neste ano, os cozinheiros amadores devem se preparar para enfrentar provas onde é preciso conhecer muito bem a culinária brasileira. Segundo os chefs, a disputa será elevada ao nível máximo: “Estou de ‘saco cheio’ de ver arroz todos os dias. Não estou aqui para mostrar para o Brasil o que é arroz, isso todo mundo já sabe. Quero comer bem, com inovação, criatividade, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade”, disse Eirck Jacquin.

Além disso, os 16 competidores do “MasterChef Brasil” devem se preparar para o leilão e o desafio do muro, que apareceu na temporada passada.

No cenário do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Instagram)

Outra novidade no reality show da Band é que chefs nacionais e internacionais devem aparecer ao longo do programa, propondo provas diferentes, que exijam criatividade. Eles também vão dar uma aula para os participantes.

“Sou muito verdadeiro nas minhas avaliações, então o público pode esperar o mesmo Fogaça, mas com a régua um pouquinho mais alta. O vencedor precisa fazer por merecer. É preciso cozinhar com o coração e com amor”, disse Henrique Fogaça.

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite 6′: Matheus Pires segue com suas notícias falsas e vira meme na web

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão seguem no "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Já a chef Helena Rizzo, que está em sua segunda temporada como jurada, afirma que não gosta de dar bronca, mas que será crítica com os competidores: “Não sou uma pessoa que dá bronca. Se for para fazer uma crítica, é melhor tentar construir alguma coisa a partir disso. Toda ação tem uma reação e vice-versa, mas acho que a empatia é fundamental”.

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” começa na próxima terça-feira (17), às 22h30, após o programa de Fausto Silva, na Band. O vencedor levará o prêmio de R$ 300 mil, além de prêmios e do troféu MasterChef.

LEIA TAMBÉM: Esses são os 16 cozinheiros amadores da nona temporada do ‘MasterChef Brasil’