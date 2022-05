Rainha faz pedido especial para Kate Middleton e William

A Rainha Elizabeth II fez um importante pedido para Kate Middleton e príncipe William: que liderem as celebrações do Jubileu de Platina, evento que vai comemorar os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido.

A festa ocorrerá durante quatro dias e terá celebrações de 2 a 5 de junho. O marco especial trará um feriado bancário de quatro dias, um concerto especial do Jubileu e pubs abertos até a 1h da manhã.

O duque e a duquesa de Cambridge serão os membros mais antigos da família real a viajar para fora de Londres durante o fim de semana comemorativo do monarca no próximo mês. O casal real seguirá para o País de Gales, onde viveram por alguns anos quando se casaram há mais de uma década, enquanto a princesa Anne viajará para a Escócia e o príncipe Edward e Sophie, a condessa de Wessex, irão para a Irlanda do Norte.

“Ao longo do Fim de Semana Central, os membros da Família Real visitarão as Nações do Reino Unido para celebrar o Jubileu de Platina. Os membros da Família Real participarão de compromissos em cada nação, incluindo eventos públicos que marcam a ocasião”, o Palácio de Buckingham anunciou através de um comunicado.

Lembramos que, durante os jubileus de ouro e diamante da Rainha, a monarca e seu marido, o príncipe Philip, que faleceu no ano passado, visitaram muitos lugares em toda a Grã-Bretanha, viajando no trem real durante as celebrações do fim de semana do jubileu.

Este panorama não será possível neste ano, visto que a Rainha tem 96 anos e, nos últimos meses, tem apresentado restrição da mobilidade.

Harry e Meghan confirmam que estarão no Reino Unido para o Jubileu de Platina

Os Sussex já planejam seu retorno temporário ao Reino Unido para participar das celebrações da festa. “O príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex estão empolgados e honrados em participar das celebrações do Jubileu de Platina da rainha em junho com seus filhos”, disse o porta-voz dos Sussex.

A ocasião marcará a primeira vez que Harry e Meghan retornarão ao Reino Unido com seus filhos, desde que deixaram de ser membros da realeza sênior em 2019.