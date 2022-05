Quem são os atores que entram para a sexta temporada de ‘Elite’?

A quinta temporada de “Elite” na Netfix deu o que falar: além do já habitual mistério e conflitos românticos, teve saída de personagens queridos e a entrada de novos na badalada série de TV.

Isso deve se repetir na sexta temporada da produção espanhola, já que diversos personagens devem deixar o elenco - como Omar, por exemplo - bem como outros tantos devem entrar - como o novo personagem trans interpretado por Ander Puig.

Conheça os atores já confirmados pela Netflix para entrar para a sexta temporada de “Elite”:

Ander Puig

O jovem catalão de 20 anos interpretará um garoto trans, ainda sem nome revelado. Conhecido por “Ser o no ser”, ele será o primeiro ator transgênero do cast de “Elite”.

Carmen Arrufat Blasco

Também com 20 anos de idade atualmente, ela é conhecida por suas personagens em “You Shall Not Lie” e “The Innocence” - pela qual recebeu uma indicação ao Prêmio Goya de Melhor Nova Atriz.

Álvaro de Juana

O espanhol também tem 20 anos e já atuou com Carmen Arrufat Blasco, na série adolescente “HIT”. Ele também teve personagens marcantes na TV espanhola com “Amar es para siempre” e “#Luimelia”.

Ana Bokesa

A primeira co-protagonista negra de “Elite” é modelo e performer de palco. Ela já participou de produções como “Capítulo 0″ e “Centro médico”.

Alex Pastrana

O modelo e ator é conhecido por seu personagem em “La jefa”. Ele também está na série de TV “Bem-vindo ao Éden”, que estreou na Netflix no dia 6 de maio.

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

Leia também: Netflix reúne erros de gravação da série ‘Heartstopper’ em vídeo