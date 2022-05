Netflix confirma destino de Samuel Garcia na série ‘Elite’

Após muita especulação entre quem acompanha “Elite”, finalmente a Netflix bateu o martelo e confirmou o destino do personagem Samuel Garcia na série de TV.

“Te conhecemos assim, e assim nos despedimos, Samuel”, publicou a conta oficial da série no Instagram, nesta terça-feira (10). Com isso, está confirmada a saída de Itzan Escamilla do elenco da série.

Nas cenas finais da temporada atual, Samuel escorrega e bate a cabeça na borda de uma piscina. Ele cai na água e desmaia, sendo levado de ambulância para o hospital, sem que os espectadores soubessem se ele ainda estava vivo ou não. Tudo isso e a confirmação da saída de Escamilla aponta para um destino fatal ao personagem.

Samuel era um dos poucos personagens que ainda restavam na série do elenco original da primeira temporada. Mas mesmo com a saída dos veteranos, a produção continua em alta: a Netflix já confirmou a entrada de cinco novos personagens.

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

