Nasce a primeira filha do ex-BBB e surfista Lucas Chumbo: ‘Maior onda da minha vida’

Lucas Chumbo compartilhou o parto da primeira filha, Maitê, com seus seguidores (Reprodução/Instagram)

O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo agora é papai. Nasceu a primeira filha dele com a advogada Monise Alves na noite de segunda-feira (9), nos Estados Unidos. Orgulhoso, ele postou sobre a chegada da pequena Maitê.

“O meu amor chegou...a melhor e maior onda da minha vida. Te amamos muito”, escreveu ele no Instagram.

Chumbo compartilhou com os seguidores alguns momentos do parto, realizado no Sharp Mary Birch Hospital, na Califórnia, e mostrou a esposa amamentando.

Ele também falou sobre a chegada da menina, que veio ao mundo com 3,702 kg e 52 cm, e ressaltou que mãe e filha passam bem.

Nos stories, a esposa do atleta escreveu uma mensagem para ele. “Coisa mais linda e emocionante descobrir mais uma qualidade sua, papai. Te amo ainda mais! Obrigada por cuidar tão bem da nossa família”, destacou Monise.

Em entrevista ao site GShow, Chumbo falou recentemente sobre a descoberta da gestação. “Foi uma surpresa boa, de muita felicidade. Eu não esperava, queria (ter filho) mais para o futuro mesmo, mas foi uma surpresa maravilhosa, que uniu ainda mais a gente. Agora formamos uma família!”, disse ele na época.

O surfista, que além de participar do BBB20 também integrou o programa “No Limite”, da TV Globo, começou a namorar com a advogada no carnaval de 2020, pouco antes da pandemia de covid-19, em um camarote na Marquês de Sapucaí.

Nos realitys, ele foi eliminado e não conseguiu ganhar os prêmios. No BBB20, ele foi o primeiro a deixar a casa. Já em “No Limite”, ele foi o quarto eliminado depois que passou mal e pediu aos colegas para deixar a competição.

