Jojo Todynho homenageia a avó na TV e dá bronca em usuários do TikTok

No elenco da “Dança dos Famosos” de 2022, Jojo Todynho vem surpreendendo os juízes e os fãs do “Domingão com Huck”. A cada fim de semana, a funkeira se supera nos passos e neste domingo (08) ela veio com um recado na ponta da língua.

Antes de se apresentar no palco do programa apresentado por Luciano Huck, Jojo resolveu se manifestar: “Eu queria falar para todos os jovens que estão aqui na plateia e para quem está me assistindo: honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na Terra. Porque chorar depois que já foi embora é muito fácil, então tem que fazer enquanto existe vida”, disse a famosa.

Comemorando o Dia das Mães, Jojo fez uma homenagem para sua avó: “Domingo a gente celebra o Dia das Mães e todo mundo sabe a importância da minha avó na minha vida, a importância de todas as mulheres que passaram na minha vida e me ensinaram a ser essa pessoa que eu sou hoje, a ter esse caráter que eu tenho hoje”, relatou a cantora.

Antes de começar a dançar no “Domingão com Huck”, Jojo Todynho falou sobre as broncas que levou durante a juventude e deixou mais um recado aos jovens: “Eu acredito que se não fosse todos os puxões de orelha da minha tia Cristina, que tá ali me assistindo, eu acho que eu não tinha moldado bastante o meu caráter. E é isso, jovens: não é só rebolar a bunda no TikTok, é entender que a gente tem que estudar para ter um futuro promissor e também valorizar a família que a gente tem”, concluiu Jojo, sendo aplaudida.

LEIA TAMBÉM: Almir Sater e Gabriel Sater aparecem juntos em ‘Pantanal’ e fãs reagem

Jojo Todynho na "Dança dos Famosos", da Globo (Reprodução/Globo)

Look discreto

Jojo Todynho aproveitou os poucos momentos de folga da “Dança dos Famosos” (Globo) para passear por um shopping do Rio de Janeiro. Como muitos anônimos, ela aproveitou ainda para fazer a famosa foto no espelho.

Na postagem desta quinta-feira (05), a funkeira esbanjou muito estilo, ao surgir usando um conjunto de top branco e saia marrom, combinando com uma sandália de salto e uma bolsa grifada. Na legenda da foto, ela colocou apenas um emoji de coração marrom.

Sem exagerar na pose, a foto espontânea de Jojo Todynho também foi elogiada pelos seguidores, que chamaram a famosa de meiga, linda e bela.

LEIA TAMBÉM: Cantor Aleksandro estava dormindo na hora do acidente que o matou, diz delegado