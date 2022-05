Gusttavo Lima quase fica sem gasolina e se assusta com preço ao abastecer: ‘Bota uns 20 reais’

Gusttavo Lima quase fica sem combustível e se assusta com preço dos combustíveis, em Goiânia (Reprodução/Instagram)

O cantor Gusttavo Lima passou um “perrengue chique” ao ficar com seu carro quase sem combustível, em Goiânia. Em postagens no Instagram, ele mostrou a saga para encontrar um posto e, ao chegar, se espantou com o preço da gasolina: “Bota uns 20 reais só para eu chegar ali então”, disse.

As postagens foram feitas nos stories, na tarde de segunda-feira (9). Nelas, o cantor aparece dirigindo e filmou o painel do carro mostrando o alerta de combustível na reserva.

“Acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está para acabar, está só o fio da rabiola e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba?”, falou.

Ao chegar ao posto, o Embaixador pediu para encher o tanque. O frentista informou os preços: “Aditivada está R$ 8,02 e a comum está R$ 7,67″. Logo em seguida, o cantor brincou, dizendo que tinha mudado de ideia. “Bota uns R$ 20 aí então só para chegar ali”, disse.

No fim, ele abasteceu pouco mais de 70 litros, o que gerou uma conta de R$ 572,39.

“Está mais fácil andar a pé”, disse o sertanejo, que ressaltou que não está fácil lidar com tantos gastos. “Cara, vou te contar, gente.. É trabalhar e cantar porque está difícil”, reclamou.

Churrasco para o frentista

Enquanto aguardava para abastecer, um frentista se aproximou do carro e disse para o sertanejo: “Você é bonito demais, moço. Barba perfeita, o dente desse jeito..”

Em seguida, o cantor respondeu: “Você gosta de churrasco?...Pode ir lá no meu frigorífero e pegar um kit de churrasco, diz que eu mandei”, afirmou, apontado para o local que fica em frente ao posto.

Depois, Gusttavo falou com o gerente do estabelecimento pedindo para liberar o kit para o rapaz.