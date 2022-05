Ex-BBB Paulo André fecha contrato com mesma agência de Sasha Meneghel e tem imagem como aposta para o mercado da moda

Após ser vice-campeão do ‘BBB 22′, o atleta olímpico Paulo André, 23, conhecido como P.A., está aproveitando bem as oportunidades do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. O velocista ganhou o coração do Brasil com sua simpatia dentro do reality. Contudo, do outro lado, ele tem conquistado muito mais do que isso.

O ex-BBB assinou um contrato com uma das agências de maior peso de top models dentro do país. Agora na WAY Model, Paulo André passa a fazer parte do mesmo ciclo de agenciados de Alessandra Ambrósio, Sasha Meneghel e Carol Trentini.

Veja mais: Nova fase: ‘Dona Ruth’ é o novo canal lançado pela mãe de Marília Mendonça no YouTube

“Depois que o conheci um pouco mais no reality, só aumentou minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O P.A., ‘pra’ mim, pode ser um atleta, um super modelo, e tudo que ele quiser. Nosso trabalho será para fortalecer isso ‘pro’ mercado nacional e internacional”, disse Aderson Baumgartner, diretor da agência WAY Model.

P.A. chama a atenção por sua aparência

Anderson Baumgarter conta que ficou impressionado com a beleza de Paulo André logo após sua entrada no reality. Agora P.A. é uma grande aposta da agência para ser estrelado nos desfiles.

“Primeira semana que eu o vi no BBB eu postei aqui o quanto estava impressionado com a beleza dele… eis que agora trabalhamos juntos! Nos da @waymodel estamos muito honrados em te ter na família @iampauloandre! Faremos uma história linda juntos! Bem vindo!!! #waypower”, escreveu Baumgartner em suas redes sociais.

O ex-BBB e atleta deixou o reality show ocupando o segundo lugar, sendo o Arthur Aguiar o campeão e Douglas Gonçalves (DG) como o terceiro colocado. O velocista saiu com o prêmio de R$ 150 mil pela posição que ocupou. Contudo, com uma carreira promissora aqui fora, P.A., tem mostrado que este é apenas o começo de suas conquistas.