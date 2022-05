Cantor Aleksandro estava dormindo na hora do acidente que o matou, diz delegado

A Polícia Civil segue investigando o acidente que matou o cantor Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. Além do sertanejo, que estava dormindo, segundo relatos ouvidos pela investigação, outras cinco pessoas morreram.

“As versões sobre o momento do acidente estão batendo e todos os passageiros dizem que o cantor Aleksandro estava dormindo na hora em que o ônibus virou”, disse o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni, responsável pelas investigações, em entrevista ao jornal “O Globo”.

Segundo o delegado, que esteve no local logo após o acidente, a cena era dramática. “Já vi muita coisa... Mas era muita tristeza... Estava todo mundo machucado, recebendo os primeiros socorros”, lembrou.

Dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu acidente ao voltar de show (Reprodução/Instagram)

O investigador disse que aguarda os laudos das perícias feitas no local do acidente e nos corpos das vítimas para dar seguimento aos trabalhos, além de esperar a melhora no quadro de saúde de João Vitor Soares, o Conrado, e do músico Julio César Bugoli Lopes.

Conrado segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado na segunda-feira (9), o estado de saúde dele ainda é considerado grave.

Já Júlio, que teve que ser submetido a uma neurocirurgia na tarde de sábado (7) e por uma operação ortopédica, também seguia em estado grave. O último boletim aponta que até o momento ele não precisou de uma nova cirurgia, como chegou a ser cogitado.

O corpo de Aleksandro, que tinha 34 anos, foi enterrado na segunda-feira (9) no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, Londrina, Paraná. Ele era casado e deixou dois filhos.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, as outras vítimas fatais do acidente são os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, além do roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

O acidente

Após deixarem a cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), onde se apresentaram na noite de sexta-feira (6), os músicos seguirem viagem para São Pedro. No entanto, o ônibus no qual viajava a dupla tombou na manhã de sábado depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt.