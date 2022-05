Avril Lavigne faz show solo em São Paulo antes do Rock in Rio

A cantora Avril Lavigne anunciou, nesta terça-feira (10), uma apresentação solo na cidade de São Paulo. Com isso, a artista se torna a sexta grande atração do Rock in Rio deste ano a realizar shows fora do festival.

Ela traz a turnê de seu álbum “Love Sux” para a capital paulista no dia 7 de setembro. O show será realizado no Espaço das Américas, na Barra Funda, com ingressos que custam entre R$ 150,50 (meia entrada na pista) e R$ 731 (inteira no camarote).

Clientes do C6 Bank terão exclusividade na pré-venda, que acontece na sexta-feira (13) e no sábado (14), a partir das 10h. Já o público geral deve aguardar até a próxima segunda-feira (16) para comprar os ingressos. As vendas abrem a partir das 10h, em ambas situações, no site da Eventim e na bilheteria oficial.

Antes de Avril Lavigne, Iron Maiden, Justin Bieber, Coldplay, Guns N’ Roses e Måneskin já tinham confirmado apresentações pela capital paulista também. Alguns nomes, inclusive, já esgotaram diversas datas na cidade - caso do Coldplay - enquanto outros optaram por realizar uma turnê completa no Brasil - como o Guns N’ Roses.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Avril Lavigne, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Coldplay, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone, Måneskin, Camila Cabello e Bastille.

Avril é o principal nome do Palco Sunset na edição deste ano. O dia 9 de setembro, data em que a canadense se apresenta, também traz nomes como Green Day e Fall Out Boy à Cidade do Rock - estes, no Palco Mundo, o principal do festival.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

