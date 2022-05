Atriz de ‘Stranger Things’ explica porque Max está flutuando no trailer da nova temporada

A terceira temporada de ‘Stranger Things’ mostra o luto de vários personagens, ao mesmo tempo que proporciona a outros um futuro mais esperançoso. Enquanto a quarta temporada não estreia na Netflix, toda informação sobre a nova trama é bem-vinda.

Sabemos que a temporada 4 terá sua primeira parte lançada na sexta-feira, 27 de maio, enquanto que a parte 2 chegará cinco semanas depois, na sexta-feira, 1º de julho. O último trailer divulgado pela Netflix sugere que a quarta temporada irá se aprofundar ainda mais em seus temas sombrios e assustadores.

A ameaça de uma guerra em breve leva os personagens a lutarem para se estabelecer na vida normal. Porém, ao ver Max aparentemente ganhando a habilidade de levitar do nada sobre o túmulo de Billy, faz os fãs acreditarem que, mesmo na morte, ele ainda está conectado ao Devorador de Mentes, que de certa maneira está tentando possuir Max.

O motivo dessa levitação ainda permanece em segredo absoluto. A atriz Sadie Sink se juntou ao elenco de ‘Stranger Things’ em 2017 para a temporada 2, no qual sua personagem rapidamente se envolveu nos horrores que assolam a cidade de Hawkins.

Na temporada 3 o irmão de Max, Billy, desaparece misteriosamente, depois que ele foi possuído pelo Devorador de Mentes.

Durante uma entrevista recente à revista People, Sadie Sink foi questionada sobre sua inesperada levitação no trailer da quarta temporada de ‘Stranger Things’. Para desespero dos fãs da série, a atriz optou por ficar quieta sobre a próxima temporada, embora ela se refira à cena específica mostrada no trailer como “um episódio selvagem”.

Enfim, parece que o acontecimento não se repetirá por toda a temporada. Nas palavras dela: “Não posso dizer nada sobre a flutuação. Mas trata-se de um episódio selvagem”.

Sabemos que Eleven perdeu seus poderes na temporada anterior deixando o grupo sem sua principal defesa. Mas, após o lançamento do trailer da 4ª temporada, algumas teorias começaram a surgir quando os fãs começaram a se perguntar se Max poderia estar recebendo poderes e se as criaturas do Mundo Invertido “escolheram” outra criança em Hawkins.