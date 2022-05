Ator Jesse Williams aparece nu em peça na Broadway e causa alvoroço na web

O ator Jesse Williams causou alvoroço nas redes sociais depois que um vídeo dele na peça “Take Me Out”, da Broadway, vazou na noite de segunda-feira (9). O motivo de tanta repercussão não foi a atuação do astro de “Grey’s Anatomy”, mas sim seu físico, já que ele aparece nas imagens completamente nu.

O nome dele passou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil, que recebeu uma enxurrada de memes, além de ficar entre os assuntos mais buscados segundo o Google Trends. Muita gente impressionada com o nu frontal do ator.

“É assim que eles fazem na Broadway? Deixe-me voar para Nova York bem rápido”, disse um internauta. “Acho que todos nós vamos à peça de Jesse Williams”, acrescentou outra publicação.

O vídeo com a nudez do ator vazou no mesmo dia em que ele recebeu uma indicação ao Tony Awards, prestigiado prêmio do teatro nos Estados Unidos, por sua atuação na peça, obra do dramaturgo Richard Greenberg.

Ator Jesse Williams durante cena da peça 'Take Me Out', na Broadway (Divulgação)

Na peça, ele interpreta Darren Lemming, uma estrela do baseball que sofre ao assumir ser gay e tem que enfrentar o preconceito dos colegas de time. Não é só Jesse que aparece nu no espetáculo, mas também outros colegas. O vídeo em questão foi divulgado, sem permissão, por um espectador que infringiu um acordo de confidencialidade.

Recentemente, Williams falou sobre sua nudez na peça ao participar do programa “Watch What Happens Live’s After Show”, apresentado por Andy Cohen. Na ocasião, ele comentou abertamente sobre atuar sem roupas. “É um corpo, uma vez que você vê, você percebe que é o que quer que seja, é apenas um corpo!”, refletiu o ator.

Na ocasião, Andy perguntou se ele se sentia bem em relação ao seu físico, em especial sobre seu pênis, e o ator disparou: “Eu imagino que sim. Eu não, então não sei”, disse ele, arrancando gargalhadas de todos.

Confira abaixo algumas reações no Twitter sobre o nu do ator:

