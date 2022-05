Almir Sater e Gabriel Sater aparecem juntos em ‘Pantanal’ e fãs reagem

Nesta segunda-feira (09), Almir Sater e Gabriel Sater, que são pai e filho na vida real, foram vistos contracenando juntos no remake da novela “Pantanal”. A cena comoveu os fãs, que correram para a web para celebrar o encontro dos artistas.

Na cena, Eugênio (Almir Sater) e Trindade (Gabriel Sater) se encontraram em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Aproveitando o momento, o autor Bruno Luperi colocou os dois para fazer um duelo de músicas que durou alguns minutos, mas foi compartilhado nas redes sociais.

Além da música, a sintonia entre os personagens de “Pantanal” também foi notada pelos fãs da novela da Globo. Durante a curta cena, eles tiveram uma forte troca de olhares.

“Que cena, Almir Sater ‘duelando’ na viola com o filho” e “Tô babando na cena do Almir Sater com o filho num duelo de viola, que cena perfeita” foram alguns dos elogios que circularam pelas redes sociais. Um fã da novela disse ainda que Gabriel Sater era uma “cópia jovem” de Almir Sater, seu pai na vida real. “Que conexão mais linda entre pai e filho”, declarou um telespectador.

Almir Sater e Gabriel Sater serviram muito aqui #pantanal orgulho de pai e filho pic.twitter.com/RMNIkSrVJb — ᵏʰᵃˡⁱᵉ (@dicapriofv) May 10, 2022

Aos 41 anos, a entrada de Gabriel Sater em “Pantanal” é uma homenagem ao pai, que interpretou Trindade na versão original da trama, exibida em 1990, na extinta TV Manchete. Segundo o famoso, a cena exibida nesta segunda-feira (09) foi uma das mais tensas e emocionantes: “Foi um desafio estudar viola, pedi alguns conselhos. A nossa relação é muito próxima, ele está sempre me perguntando sobre as cenas. A novela ajudou muito a gente a se aproximar como pai e filho”, contou o ator.

Diferente do que muitos pensam, Gabriel Sater não foi convidado para viver o personagem, durante uma entrevista coletiva realizada pela Globo, ele contou que precisou fazer testes de elenco: “Antes de fazer o teste da novela comecei a investigar com meu pai inúmeras histórias. Mesmo como fã da novela, assistindo, tinha muita curiosidade das intimidades do set com meu pai. Quis entender o processo em relação ao Trindade, como ele chegou ao convite para ser o papel, porque não foi de cara”.

Que linda a cena do Almir Sater tocando com o filho Gabriel. Adoro quando a ficção proporciona esses encontros #Pantanal — Regiane Alves (@RegianeAlves) May 10, 2022

Gabriel Sater também esteve nas gravações da novela original, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa: “Acompanhei as gravações no set, passei minhas férias com o elenco original de ‘Pantanal’. Era muito bacana essa ligação, eu era o pombo-correio, atravessava de uma fazenda a outra, mandando recado, brinquei no último capítulo da novela”.

LEIA TAMBÉM: Campeão do BBB22, Arthur Aguiar decide se afastar das redes sociais; entenda o motivo

Almir Sater e Gabriel Sater tocando juntos. ❤️🐆

Me julguem to amando #Pantanal pic.twitter.com/iQoJppcjgW — Julia Indira (@juliaindirazc) May 10, 2022

LEIA TAMBÉM: Entenda por que Madeleine e Zaquieu levam debates importantes para ‘Pantanal’