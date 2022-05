A versatilidade não para: Anitta dará aulas de empreendedorismo em faculdade

Anitta prova cada vez mais que não está para brincadeira! Com uma carreira consolidada no Brasil e a construção da ponte para seu sucesso internacional com marketing planejado, a artista continua mostrando do que é capaz.

Desta vez, a cantora se lançou no âmbito acadêmico como professora. Em parceria com a instituição de ensino Estácio, foi criado um curso personalizado chamado de ‘Anitta Prepara’. A divulgação chegou pela página oficial da instituição.

O curso ‘Anitta Prepara’

“As pessoas querem algo que elas não viram antes. Se eu não tivesse esse background de administração, seria bem mais difícil peitar e abrir a minha empresa”, diz Anitta no vídeo promocional de seu curso.

A descrição do curso ‘Anitta Prepara’ diz o seguinte no site da instituição:

“Quer descobrir tudo o que fez a Anitta virar top 1 global? Chegou o momento de você aprender as estratégias de empreendedorismo, negócio, inovação e marketing que a fizeram se tornar uma lenda no mundo da música e dos negócios.”

A versatilidade de Anitta

Os interessados no curso poderão fazer sua inscrição pelo site oficial da Estácio. As aulas começarão no próximo dia 23 e os concluintes receberão um certificado “assinado” pela artista.

Além de cantora, dançarina e agora professora, Anitta também integrou ao conselho do banco digital Nubank em 2021. Estar no Top 1 das artistas mais ouvidas no mundo para uma brasileira não foi impossível. Contudo, a artista se mostrou determinada a ‘arregaçar as mangas’ e investir em seu diferencial para conquistar o mercado internacional.

Com tantas profissões no currículo, seria Anitta a nova Barbie brasileira? Com suas atitudes certeiras no marketing de sua carreira, é inegável que a ‘Girl From Rio’ é uma profissional visionária que mede cada passo tomado.