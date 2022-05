A nova cara da realeza; Pela primeira vez, príncipe Charles abre a sessão do Parlamento inglês

A pedido da própria Rainha Elizabeth II, o príncipe Charles assumiu a importante tarefa de fazer o discurso de abertura do Parlamento inglês nesta terça-feira, 19. A Rainha, de 96 anos, não pôde comparecer em meio a problemas de mobilidade.

O príncipe de Gales foi acompanhado de seu filho, o príncipe William, que também pela primeira vez acompanhou seu pai em um discurso no parlamento. A esposa de Charles, Camilla Parker Bowles, Duquesa da Cornualha, também esteve presente nas Casas do Parlamento em Westminster, em Londres.

Na segunda-feira, 9, a ausência da Rainha já havia sido anunciada diretamente pelo Palácio de Buckingham. O comunicado informava que a Rainha havia delegado a tarefa de ir ao parlamento a seu filho e neto, seus dois herdeiros diretos.

“A rainha continua a ter problemas de mobilidade episódicos e, em consulta com seus médicos, decidiu relutantemente que não comparecerá à abertura do Parlamento amanhã”, revelou o Palácio de Buckingham em comunicado na segunda-feira, 09.

“A pedido de Sua Majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o Príncipe de Gales lerá o discurso da Rainha em nome de Sua Majestade, com a presença do Duque de Cambridge”, concluiu o comunicado.

Enquanto a rainha Elizabeth não estava lá, a Coroa Imperial do Estado ainda estava presente. A coroa histórica, que simboliza a soberania do monarca e só é vista nas coroações e aberturas estaduais do Parlamento, foi colocada em uma almofada de veludo vermelho à direita do príncipe Charles.

A Rainha parou de usar a pesada coroa nos últimos anos (pesa mais de dois quilos).

Em seu discurso de 11 minutos, o príncipe Charles usou a frase frequentemente repetida “o governo de Sua Majestade” em vez de “Meu governo”, que é o que a rainha usaria se tivesse feito o discurso.

Ele concluiu o discurso com uma referência a como “Sua Majestade” estava ansiosa pelas celebrações que marcarão seu Jubileu de Platina no próximo mês e os próximos Jogos da Commonwealth em agosto. “Sua Majestade reza para que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso repouse sobre seus conselhos”, disse ele.