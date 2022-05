Temporada 4 de ‘Stranger Things’ foi mais cara que ‘Game of Thrones’

São quase três anos desde a última vez que vimos a estreia de novo episódios de ‘Stranger Things’ na Netflix. A expectativa dos fãs só aumenta para o lançamento da temporada 4 que terá sua primeira parte lançada na sexta-feira, 27 de maio, enquanto que a parte 2 chegará cinco semanas depois, na sexta-feira, 1º de julho.

A série continua seguindo Eleven e seus amigos da pequena cidade de Hawkins nas descobertas de super-poderes e no combate a seres sobrenaturais.

Embora a quarta temporada de ‘Stranger Things’ tenha sido supostamente mais cara do que ‘Game of Thrones’ e ‘The Mandalorian’ juntos, ainda não chegará nem perto de ser a produção mais exorbitante a chegar em 2022.

A primeira temporada de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, com lançamento no Prime Video previsto para setembro, custou cerca de 462 milhões de dólares, o que, sem dúvida, a tornará a série de TV mais cara de todos os tempos.

Diante desse contexto, há certa contradição, uma vez que os serviços de streaming buscam alternativas cada vez mais rígidas para evitar o compartilhamento de senhas. Especialistas estão apontando este como o fator para a queda do número de assinantes da Netflix no último trimestre.

Em números reais, a próxima temporada do terror sobrenatural da ‘Stranger Things’ custou cerca de 30 milhões de dólares por episódio, ou seja, 270 milhões ao todo, contando com os nove episódios.

Para se ter uma ideia, a última temporada de ‘Game of Thrones’ custou 15 milhões de dólares por episódio, semelhante ao custo de ‘The Mandalorian’ para a Disney e a Lucasfilm.

Além disso, a recente lista de programas da Marvel que foram lançados exclusivamente no Disney Plus custaram em média 25 milhões de dólares por episódio.