Tatuadora dá à luz durante show do Metallica, em Curitiba: ‘Ao som de Enter Sandman’

A tatuadora Joice Figueiró, que estava grávida de 39 semanas, aproveitou o último sábado (7) para curtir o show do Metallica no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Ela foi ao evento preparada para se divertir ao som do grupo, mas não imaginava que daria à luz enquanto a banda norte-americana tocava a música “Enter Sandman”.

Nas suas redes sociais, ela falou sobre a surpresa. ”Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, no Couto Pereira, ao som de Enter Sandman?”, questionou Joice, compartilhando uma foto do filho, batizado como Luan.

Após compartilhar uma foto ao lado da equipe que auxiliou no parto, a tatuadora fez também um relato sobre o nascimento, contando que começou a sentir contrações apenas durante o show do Metallica.

“Nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Flet, eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime [marido] chamou os bombeiros”, lembrou ela.

“No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. Quando a médica disse que iam me levar de ambulância, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira”, completou a tatuadora, que relatou que comprou o ingresso em abril de 2020, mas não esperava estar grávida quando o show, que foi cancelado duas vezes, fosse de fato realizado.

Joice afirmou que ela e o bebê estão bem e agradeceu às mensagens de carinho. “Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022, às 23:15, abalando todas as estruturas do metal”, disse ela.

Show em SP

O Metallica segue sua turnê pelo país e se apresenta no no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo, nesta terça-feira (10). Em seguida, a banda se apresenta em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na quinta-feira (12).

