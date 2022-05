Regina Duarte curte o Dia das Mães ao lado da filha e do neto

Em uma de suas cada vez mais raras aparições públicas a atriz Regina Duarte apareceu em uma foto em comemoração ao Dia das Mães, ao lado da filha Gabriela Duarte e do neto Frederico. “Nosso Dia das Mães foi uma delícia. E o de vocês”, disse na legenda da foto postada em seu Instagram.

Nos comentários, a amiga e também atriz Beth Goulart desejou feliz Dia das Mães para as duas. “Lindas.”

Tanto Regina quanto Gabriela estão longe das novelas há alguns anos. O último trabalho de Regina Duarte na TV foi em “Tempo de Amar”, de 2017, na Globo. Já o último trabalho de Gabriela foi em “Orgulho e Paixão”, de 2018, também na rede Globo.

DIA DAS MÃES

“Ser mãe representa a grande virada de chave da minha vida”, disse Gabriela em vídeo postado nos stories sobre o Dia das Mães. “Primeiro, eu entendi a minha mãe, e segundo, eu entendi o quanto a vida tinha encaixado no lugar certo, aquele amor que faltava”, postou.

Na postagem, a filha mais velha dela, Manoela, também falou sobre a relação com sua mãe. “Minha mãe representa o amor. Ela me ensinou o significado do carinho...minha parceira, minha melhor amiga para sempre”, disse a adolescente, que atualmente tem 15 anos.

VALE A PENA VER DE NOVO

O colunista Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV, disse que a Globo cogitou apresentar a novela Vale Tudo (1988) no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de O Clone, mas desistiu por causa da má qualidade da imagem e por Regina Duarte ter protagonizado a novela.

Segundo o colunista, desde que a artista renunciou ao contrato fixo com a emissora para aceitar um cargo como secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, em março de 2022, passou a ser “esquecida” pela emissora.