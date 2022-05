Rafa Kalimann desabafa após receber críticas sobre seu peso: ‘É só meu corpo, só meu’

Rafa Kalimann, a vice-campeã do BBB20, da TV Globo, e apresentadora do programa “Rede BBB”, está curtindo férias em Londres após o fim do “BBB 22″. Ela divulga nas suas redes sociais os momentos felizes ao lado dos familiares e até alguns “perrengues chiques”, mas acabou sendo alvo de críticas negativas sobre sua silhueta.

No seu Twitter, ela contou que leu uma série de comentários negativos no post em que aparece com seu irmão no estádio do Chelsea e desabafou:

“‘Tá na pedra’, ‘ela deve tá com alguma doença’, ‘acabada’, ‘assustadora’, ‘tá fumando crack’, ‘perdeu a essência’, ‘se trata porque tá esquisita’, ‘você está dando medo’ mais uns 4 mil comentários. Era só uma foto de mais um momento feliz. Porque eu estava feliz. É só meu corpo, só meu”, desabafou.

Era só uma foto de mais um momento feliz. Pq eu estava feliz.

— Rafa Kalimann (@rafakalimann_) May 8, 2022

A apresentadora contou em entrevista à “Quem” que recentemente perdeu 10 quilos com dieta e exercícios para apresentar o Rede BBB.

“Estou focada em treino e na alimentação, mas também me conhecendo mais, me respeitando cada mais. Eu estou amando [a nova fase], estou me sentindo saudável, disposta. E acho que isso é o que mais importa”, afirmou na ocasião.

Viagem

Em Londres, Rafa assistiu a um jogo de futebol ao lado de seu irmão, Renato Fernandes, e falou sobre a alegria em ver a emoção dele.

“Viemos assistir o jogo do Chelsea. Poucas vezes vi os olhos do meu irmão brilhar tanto”, escreveu ela, que também estava acompanhada de Belle Silva, mulher de Thiago Silva, zagueiro do Chelsea.

Ainda nos stories do seu Instagram, a ex-BBB falou sobre um “perrengue chique” que viveu ao chegar na Europa, após 27 horas de viagem. Ela esqueceu a senha de sua mala e precisou de ajuda.

“Existem vários tipos de pessoas na vida, eu sou a que esqueço o código da minha própria mala. Mas meu irmão é muito legal, ele vai tentar as 999 combinações (risos). Eu já tentei metade”, contou ela.