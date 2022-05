Nova fase: ‘Dona Ruth’ é o novo canal lançado pela mãe de Marília Mendonça no YouTube

Neste domingo (8), a Mãe de Marília Mendonça lançou seu novo canal no YouTube, ‘Dona Ruth’, neste domingo (8), projeto no qual teria estruturado com a filha, vítima de acidente de avião em 2021. Ruth Moreira, 53, lançou seu primeiro vídeo de boas-vindas e pontou algumas coisas desta sua nova fase de youtuber.

Os vídeos de Ruth serão postados quinzenalmente com variedade no conteúdo. Dentre eles estarão: Cozinhar, jogar conversa fora e dicas sobre diversos assuntos.

“É assim que as pessoas a chamam [Dona Ruth], e este é o título que ela escolheu para seu canal terá receitas, prosa e entretenimento. Nesta semana especial Ruth decidiu se presentear com algo que ela e a filha pensaram durante a pandemia”, inicia a descrição do canal.

Os temas abordados no canal serão diversificados. No primeiro vídeo há vários trechos de Ruth na cozinha com amigos, mostrando um pouco do que virá pela frente.

“Confira o que está por vir no canal da Dona Ruth. Ruth Moreira Dias, tem 53 anos e é mãe de Marília Dias Mendonça e João Gustavo Dias Sousa”, diz o texto do canal.

“Para quem se deixou encantar com o talento da filha Marília Mendonça, pode conhecer de onde veio tanta determinação e maturidade, sem contar o talento”, continua a descrição.

Segundo o texto descritivo, Ruth sempre foi o espelho de Marília Mendonça e sua grande inspiração por ter criado os filhos sozinha, passando por cima das dificuldades.

“Uma de suas rendas para alimentar a família foi fazer coxinha para vender, algo mais comum do que se imagina em muitas famílias brasileiras”, finaliza a descrição do canal.

Primeiro Dia das Mães sem a filha

Em conversa com a CARAS, Ruth falou sobre o primeiro Dia das Mães sem Marília Mendonça por perto. “Não vai deixar de ser um dia alegre.”

“Nesses tempos difíceis de pandemia muitas mães perderam filhos, muitos filhos perderam mães e nós perdemos entes queridos [...] É muitas mães sem seus filhos nesse Dias das Mães, mas a gente precisa se manter forte porque tudo é Deus, que escolhe que jeito vai ser”, disse a mãe de Marília.

“A gente pode dar continuidade na vida, trabalhando, ocupando a cabeça, e usar a dor de uma forma para se beneficiar... Ou você abraça a dor e vai adoecer, perder sua paz, ou você se fortalece em Deus e toa a vida em frente”, finalizou Ruth.