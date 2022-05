“Medo eu só tenho de montanha-russa”: Anitta revela ameaça de bolsominions

A cantora Anitta revelou no último sábado, em seu perfil no Twitter, que vem sendo vítima de ameaças de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde que começou a criticar a político ambiental do atual governo para a Amazônia.

“Uma dica a quem possa estar interessado: a ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira fazer ainda mais aquilo que você quer que eu pare de fazer”diz a cantora na postagem.

As ameaças começaram a ocorrer logo após Anitta se reunir com o ator Leonardo DiCaprio para criticar a política de Bolsonaro na região da Amazônia e também fazer campanha para que os jovens tirem título de eleitor.

“Medo mesmo eu só tenho de montanha-russa, pular de paraquedas, turbulência de avião e coisas desse tipo. Mas mesmo assim eu ainda pego avião todo dia.. então já podem imaginar que também não teria ‘tannnnta’ eficácia assim”, escreveu a cantora.

Para rebater as acusações, o presidente Bolsonaro publicou um vídeo onde faz a defesa de seu governo. A narrativa do vídeo afirma que “66% do território brasileiro está totalmente conservado e que esse número chega a 84% quando o assunto é a Amazônia brasileira.”

Anitta revelou que foi gravar um vídeo na Amazônia e recebeu um aviso para que tome cuidado durante sua estadia na região.

“Guerra silenciosa também não funciona muito bem comigo não, viu . Eu sou meio barulhenta, sabe? E, de novo, como uma ariana raiz, eu sou meio rebelde e não ligo muito para as consequências de expor certas coisinhas, sabe?”, disse

