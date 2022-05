Kate Middleton está selecionando novo assistente pessoal e pagará R$ 14 mil mensais

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, está buscando um novo assistente ou uma nova assistente pessoal. O anúncio foi postado no LinkedIn e já conta com mais de 200 candidaturas.

De acordo com o anúncio: “Esta é uma excelente oportunidade para se juntar à nossa equipe de PA em apoio ao secretário particular assistente de Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge. Esta função fornecerá amplo suporte administrativo e operacional ao secretário particular assistente”.

A informação sobre o salário anual foi revelada pelo Express UK: o selecionado receberá, nada mais, nada menos, do que £ 27.500 libras esterlinas por ano, o que equivale a cerca de R$ 174 mil reais anuais.

Por mês e convertendo para reais, o candidato que for selecionado ganhará cerca de R$ 14.500 de salário todos os meses.

As responsabilidades do cargo incluirão a gestão da agenda do secretário pessoal de Kate Middleton, a organização de reuniões, a organização de viagens, a elaboração de atas e o apoio a eventos e visitas da realeza.

A descrição da vaga informa ainda que os candidatos devem ter experiência anterior em secretariado e administração, excelentes habilidades de TI, excelentes habilidades interpessoais e boa organização.

A caga também exige que os candidatos tenham “capacidade de exercer tato e discrição e manter a confidencialidade em todos os momentos” e “conhecimento da diversidade de comunidades no Reino Unido, na Commonwealth e em todo o mundo”.

Há outra informação importante no anúncio de emprego para a Coroa: “A Família acredita que a diversidade da sociedade moderna é seu maior patrimônio. Nós refletimos isso em políticas para atrair, empregar e recompensar os melhores talentos, independentemente de gênero, raça, origem étnica ou nacional, deficiência, religião, orientação sexual ou idade”.