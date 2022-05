Harry e Meghan estarão Jubileu de Platina da Rainha com os filhos

Depois de meses de especulação, finalmente, um porta-voz de Meghan Markle e do príncipe Harry garantiu que os dois estarão nas festividades do Jubileu de Platina da Rainha. E ainda: levarão seus filhos Archie e Lilibet para a comemoração no Reino Unido que marca os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.

A festa ocorrerá durante quatro dias e terá celebrações de 2 a 5 de junho. O marco especial trará um feriado bancário de quatro dias, um concerto especial do Jubileu e pubs abertos até a 1 da manhã.

“O príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex estão empolgados e honrados em participar das celebrações do Jubileu de Platina da rainha em junho com seus filhos”, disse o porta-voz dos Sussex.

A ocasião marcará a primeira vez que Harry e Meghan retornarão ao Reino Unido com seus filhos, desde que deixaram de ser membros da realeza sênior em 2019.

A presença de Harry e Meghan era uma dúvida após os desentendimentos com a Firma depois que eles pediram demissão da Coroa, no início de 2020. Além disso, a presença das crianças Archie e Lilibet também é esperada, uma vez que Lilibet não conhece ainda seu avô, o príncipe Charles, e nem a sua bisavó, a Rainha Elizabeth II. Anteriormente, o príncipe Charles já expressou “profunda tristeza” por não ter conhecido sua neta mais nova.

Havia até temores de que a Rainha nunca conhecesse Lilibet, já que que Harry não esteve no memorial do príncipe Philip por questões de segurança em abril deste ano.

Felizmente, este não é o caso, já que a família agora viajará de Los Angeles para participar das festividades do Jubileu. Ou seja, a Rainha pode finalmente conhecer sua bisneta, com quem ela compartilha seu apelido especial.

Vale lembrar que, no mês passado, Meghan e Harry visitaram a Rainha no Reino Unido, antes de voarem para a Holanda, onde participaram dos Jogos Invictus, evento criado e patrocinado por Harry.