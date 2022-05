Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho com Túlio Dek: ‘Melhor post da vida’

A influenciadora Gabriela Pugliesi anunciou nesta segunda-feira (9) que está grávida do primeiro filho com o artista plástico Túlio Dek. Em um vídeo no Instagram, ela falou sobre “o melhor post da vida” e relembrou que no ano passado, quando ainda estava casada com Erasmo Viana, fez diversos tratamentos para engravidar e não conseguiu (veja abaixo).

“Estou aqui, um ano depois, grávida do amor da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível”, contou ela.

Em entrevista à coluna de Leo Dias, a influenciadora falou sobre a gestação e como sonhava com esse momento: “Eu quero dar esperança pras mulheres que estão na tentativa de ter filho há um tempo, porque eu sei o quanto esse processo é dolorido”, comentou.

Em seu Instagram, Gabriela, que ficou conhecida por ser musa fitness, falou recentemente sobre o novo momento de vida e que se preocupa menos com cobranças estéticas.

“Estou mais em paz comigo mesma, me cobrando muito menos. Vivendo a vida sem tantas regras. Continuo me cuidando e me alimentando bem porque tenho prazer, mas não me privo mais. Não tenho mais restrições. Vivo muito melhor socialmente e estou muito mais leve com tudo. São fases da vida, e está tudo certo! A gente vai mudando, se conhecendo, vendo o que funciona melhor e se adaptando”, disse ela em uma publicação.

Novo amor

A influencer assumiu em maio do ano passado o namoro com Túlio Dek, após uma separação conturbada de Erasmo Viana. Na ocasião, ela publicou uma foto com o novo amor e escreveu: “Esquece tudo o que eu disse antes”.

Questionada por um fã sobre o que mudaria em seu passado, ela disse que não teria se casado.

“É complicado falar isso porque sou a pessoa que acredita que tudo acontece de forma perfeita no tempo de Deus (tempo que a gente não tem evolução para enxergar. Nossa visão é limitada). Mas com certeza eu nunca teria me casado, afinal de contas me separei”, disse a musa.

