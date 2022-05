Ex-BBBs Gustavo e Laís oficializam o namoro: ‘Te assumi pro Brasil e, agora, pra família’

Os ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas assumiram oficialmente o namoro. Em publicação nas redes sociais neste domingo (8), o casal falou sobre como foi o pedido e a decisão de seguir junto na vida pós-reality show.

Após dar um buquê de rosas vermelhas para a amada com um bilhete escrito: “Quer namorar comigo?”, Gustavo escreveu: “Te assumi pro Brasil e, agora, pra família. Te amo.”

A ex-sister também fez questão de compartilhar o momento romântico com seus seguidores, divulgado uma série de vídeos nos stories do Instagram e se declarando para o seu amado:

“Só emoção aqui hoje! E essa mega surpresa pra mim. Teve pedido de namoro, sim. E claro que eu aceitei. Meu melhor presente. Te amo. Casal de milhões. Minha melhor companhia, melhor escolha, melhor prêmio, melhor tudo. Meu amor”, escreveu a médica.

Os dois começaram o relacionamento ainda enquanto participavam do Big Brother Brasil, da TV Globo, e demonstravam o interesse de estarem juntos após o fim do programa. Agora é oficial!

Trajetórias no BBB22

Laís Caldas foi a nona eliminada do “BBB 22″. A médica deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão após ficar com 91,25% dos votos. Além dela, o paredão contava com Douglas Silva e Eliezer. Na ocasião, memes sobre ex-sister, que ficou marcada por “perseguir” o campeão do programa, Arthur Aguiar, invadiram as redes sociais.

Já o ex-BBB Gustavo, ex-morador da casa de vidro e “caçador de lollipopers”, foi eliminado com 81,53% dos votos e deixou o reality show na reta final. Ele disputava contra Eliezer e Paulo André.

Aos 31 anos, o paranaense chegou ao reality show causando intrigas e prometendo mexer no com o jogo. Mas, logo de início, um termo específico chamou a atenção do público, que criticaram o brother por usar o termo “hétero top do bem”, no vídeo de inscrição.

“O hétero top pintado hoje pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hétero e me considero top”, disse o curitibano, antes de entrar na casa do “BBB 22″.