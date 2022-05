Ex-BBB Bárbara Heck tem festa interrompida por Cauã Reymond; modelo nega conflito

Às vezes a empolgação toma conta e a festa sai do controle: foi o que aconteceu com a festa de aniversário de Rick Maia, namorado da modelo Bárbara Heck, realizada no último sábado (7) em Joá, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

Conhecida por sua participação na edição deste ano do reality show “Big Brother Brasil”, ela confessou ter ficado surpresa com a chegada do ator Cauã Reymond na porta do local, acompanhado da polícia.

“Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado”, informou Bárbara ao site Hugo Gloss.

Segundo a assessoria de imprensa do ator explicou ao portal, o ator já tinha pedido aos vizinhos para abaixarem o volume do som e alertado que poderia chamar a polícia, mas foi ignorado. Ele resolveu então chamar as autoridades e juntos compareceram ao local. A partir desse momento, a situação foi resolvida.

Com a repercussão, os seguidores de ambos começaram a cogitar se havia tido algum tipo de briga no local. Nesta segunda-feira (9), Bárbara usou suas redes sociais para desabafar.

“Não adianta falar. As pessoas querem ver o que elas querem ver. Preciso exercitar o meu silêncio”, disse a modelo, em sua conta oficial no Instagram, via stories.

“Povo inventa história que não aconteceu. Querem ver barraco. Algo que foi resolvido em um minuto. Eram dez e oito da noite, tudo foi conversado numa boa. Deu cinco minutos, no máximo, de resolução. Meia-noite acabou, só cantamos parabéns e todo mundo foi para casa. Ninguém acabou com festa e paz de ninguém”, explicou Bárbara.

