Documentário mostra imagens inéditas da jovem Rainha Elizabeth II

Um novo documentário sobre a realeza promete mostrar cenas inéditas de filmagens caseiras da família real britânica, filmadas em 1920. O documentário da BBC, intitulado ‘Elizabeth: The Unseen Queen’, contará a história da Rainha Elizabeth II desde sua vida como uma jovem princesa até sua coroação.

O programa tem 75 minutos, que vai ao ar na BBC e em seu serviço de streaming iPlayer dia 29 de maio.

Uma das imagens mais icônicas do novo documentário é uma filmagem da alegre da Rainha Elizabeth, quando ainda era princesa, quando ela ficou noiva do príncipe Philip. Ela sorri olhando seu anel de noivado durante as férias no Castelo de Balmoral, na Escócia, em 1946 - bem antes de seu casamento iminente ser anunciado.

Além das imagens do pós-noivado, o documentário contém takes da irmã da Rainha Elizabeth II, a princesa Margareth, ao lado do pai das duas, o rei George VI. Ambos estão a bordo do barco da marinha inglesa HMS Vanguard, em 1947. Já outras imagens mostram a jovem Elizabeth desfrutando de uma visita à África do Sul em 1947.

De acordo com a BBC, as imagens do novo documentário são inéditas e foram resgatadas dos arquivos da Casa Real, sendo que a maioria delas foram feitas pelos membros da família real e datam da década de 1920.

As imagens foram mantidas em sigilo por décadas pelo British Film Institute em nome do Royal Collection Trust.

O documentário mostra Elizabeth II bebê, sendo empurrada em um carrinho por sua mãe, a Rainha-Mãe, até a sua coroação, aos 27 anos, em 1953. Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido após a morte de seu pai, o rei George VI.

A BBC resgatou imagens da educação real, capturando o relacionamento caloroso com seus pais e a primeira visita prolongada do príncipe Philip a Balmoral em 1946, após o noivado real.