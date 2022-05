Conrado e Aleksandro: autor do vídeo do ônibus em alta velocidade ia avisar dupla sertaneja

O responsável pelo vídeo que mostra o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro trafegando muito acima da velocidade permitida na rodovia Régis Bittercourt antes do acidente, que preferiu não se identificar, disse que pretendia enviar o vídeo para os músicos.

Na manhã do último sábado, o pneu da frente do ônibus estourou e o motorista perdeu controle do veículo, tomando no canteiro central da rodovia. No acidente, morreu o cantor Aleksandro. Seis pessoas morreram no acidente e 11 ficaram feridas, algumas gravemente.

No vídeo, o ônibus ultrapassa o carro do homem que fez a filmagem em alta velocidade e ele resolve acompanhá-lo. Em alguns locais, o ônibus atinge 140 km/h em uma pista cuja velocidade máxima para veículos de grande porte é 80 km/h. A filmagem foi feita momentos antes do acidente. “Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, disse o autor do vídeo.

O cantor Aleksandro continua internado em um hospital da cidade de Registro, no interior de São Paulo, e seu estado de saúde é grave. Ele foi submetido a uma cirurgia para controle do sangramento e outra para corrigir uma fratura da bacia. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outro músico que continuava internado em estado grave é Júlio César Bugoli Lopes, que teve que ser submetido a uma neurocirurgia na tarde de sábado e por uma operação ortopédica. Os médicos disseram que é necessário esperar a evolução do quadro dos dois músicos nas próximas horas.

Antes do acidente que matou o cantor Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, os sertanejos fizeram um show na cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), na noite de sexta-feira (8).