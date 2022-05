‘Avatar 2′ ganha primeiro teaser e mostra evolução dos personagens do original

'Avatar: O Caminho da Água'. Foto por Courtesy of 20th Century Studios/Courtesy of 20th Century Studio - © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Finalmente, após a exibição do primeiro teaser de ‘Avatar: O Caminho da Água’ durante a estreia mundial de ‘Doutor Estranho no Multiverso a Loucura’, a Disney divulgou as primeiras imagens do filme nos seus canais oficiais.

‘Avatar: O Caminho da Água’ se passa treze anos após o filme original, ‘Avatar’, que inovou no em 2009 levando ao cinema a realidade 3D. O novo filme, é dirigido e produzido por James Cameron e produzido por Jon Landau.

Quando vimos Jake Sully (Sam Worthington) pela última vez no primeiro ‘Avatar’, ele se tornou uma espécie de salvador dos Na’vi, depois de ser adotado em sua tribo, perdoado por ser um espião humano e, finalmente, decidir ficar do lado dos avatares em sua luta contra a humanidade para salvar Pandora.

Ao transferir sua consciência para o corpo de seu avatar híbrido humano/ Na’vi, Jake conseguiu começar uma nova vida em Pandora, cuja atmosfera é tóxica para os humanos, ao lado de sua companheira Na’vi escolhida, Neytiri (Zoe Saldaña).

O novo filme mostra que nossos protagonistas, Jake e Neytiri, tiveram filhos e há várias cenas no trailer chamando a atenção para como o crescimento das famílias Na’vi será importante para a história do filme. Além de uma criança Na’vi, o trailer também apresenta fotos de Jake e Neytiri cuidando de um aparentemente humano que precisa usar uma máscara especial para sobreviver no planeta.

A sequência também é estrelada por Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement e outros atores.

A aventura de ficção científica da 20th Century Studios será lançada em 14 de dezembro.

“Um dos pontos fortes dos roteiros de Jim Cameron é que eles são sempre temas universais e relacionáveis que ele tece neles”, disse o produtor vencedor do Oscar Jon Landau.

“No centro de cada uma das quatro sequências estará a família Sully. Cada história será independente e cada uma chegará à sua própria conclusão”, acrescentou ele. Haverá uma “resolução satisfatória para cada filme, mas quando vista como um todo, a jornada pelos quatro criará uma saga épica maior”.