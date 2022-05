Antes de acidente que matou Aleksandro, dupla de Conrado, cantores celebraram show: ‘Noite incrível’

Antes do acidente que matou o cantor Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, os sertanejos fizeram um show na cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), na noite de sexta-feira (8). Nas redes sociais, eles comemoraram a noite e agradeceram a presença do público.

“Obrigado Tijucas do Sul. Foi uma noite incrível com ao lado de vocês. A energia foi sensacional”, escreveram os sertanejos.

Após deixarem a cidade e seguirem viagem para São Pedro, o ônibus no qual viajava a dupla tombou na manhã de sábado (7) depois que o pneu dianteiro estourou, na altura do km 402 da rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. Seis morreram, entre elas o cantor Aleksandro, e 11 ficaram feridas.

O cantor Conrado segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado no domingo (8), o estado de saúde dele é considerado grave.

Outro músico que continuava internado em estado grave é Júlio César Bugoli Lopes, que teve que ser submetido a uma neurocirurgia na tarde de sábado e por uma operação ortopédica. Os médicos disseram que é necessário esperar a evolução do quadro dos dois músicos nas próximas horas.

Cantor Conrado segue internado após acidente (Reprodução / Instagram)

Despedida

O corpo do cantor Aleksandro será enterrado na manhã desta segunda-feira (9) no Cemitério Parque das Allamandas, em Londrina, no Paraná, cidade onde morava.

As redes sociais da dupla também divulgaram os locais dos enterros das demais vítimas do acidente.

Imprudência

Pouco antes do acidente, um motorista que trafegava pela rodovia gravou um vídeo com o ônibus da dupla passando a pelo menos 130 km/h pela rodovia, e em alguns trechos o responsável pelo vídeo mostra o marcador de velocidade e fala o que veículo atinge 140 km/h.

“Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui. Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, disse no vídeo.