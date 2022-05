Você também pode assistir a reprise da novela ‘A Favorita’ dessa maneira

Claudia Raia e Patricia Pillar são as protagonistas de "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Nesta semana, a Globo anunciou que a novela “A Favorita” será reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, a partir de segunda-feira (16), ocupando o espaço de “O Clone”. Mas, há outra maneira de assistir o folhetim que foi ao ar entre os anos de 2008 e 2009, no horário nobre da emissora.

Em 2020, a história de Flora (Patricia Pillar) e Donatela (Claudia Raia) entrou para o catálogo do Globoplay, serviço de streaming da Globo. Também foi a primeira vez que o público acompanhou a novela em HD, já que quando foi exibida na TV Globo, a resolução de alta definição ainda não estava disponível no Brasil.

Murilo Benício e Lucio Mauro em uma cena na novela "A Favorita" (Reprodução/Globo)

“A novela foi muito marcante. Até hoje, por exemplo, as pessoas cantam ‘Beijinho Doce’ por causa de Flora e Donatela. ‘A Favorita’ é atemporal. Ela não fala do momento que se vive. Fala da condição humana. E isso não muda”, disse Claudia Raia.

“A trama foi exibida há mais de 10 anos. Acho que tem uma geração que não assistiu na época. Acompanhar sem saber quem é a vilã e a mocinha é muito interessante. Mas, acompanhar já sabendo, também acho rico porque será possível ver as personagens com outros olhos”, destacou Patricia Pillar sobre o folhetim.

Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia) voltam na reprise da novela "A Favorita", de 2008 (Frederico Rozario/Globo)

Em “A Favorita”, de João Emanuel Carneiro, as personagens de Claudia e Patricia formaram no passado a dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Mas, tudo acaba quando Flora é presa por 18 anos por causa do assassinato de Marcelo Fontini (Flavio Tolezani), o marido de Donatela.

Ao sair da cadeia, Flora quer provar a sua inocência e acusa a ex-parceira musical de ter cometido o crime. Ao mesmo tempo, quer se reaproximar da filha Lara (Mariana Ximenes), criada pela rival, fruto de um relacionamento com Marcelo, de quem havia se tornado amante. Lara é a única herdeira de um império de papel e celulose e está no centro da disputa entre as duas personagens.

