Entenda por que Madeleine e Zaquieu levam debates importantes para ‘Pantanal’

Diferente da versão original, exibida em 1990, o remake da novela “Pantanal” não vai falar apenas dos conflitos entre José Leôncio (Marcos Palmeira), Madeleine (Karine Teles), Jove (Jesuita Barbosa) e Juma (Alanis Guillen).

Ao desenvolver a novela, o autor Bruno Luperi não fez apenas uma cópia do folhetim que foi escrito por seu avô, Benedito Ruy Barbosa, mas buscou trazer temas que fazem sentido para os tempos atuais, como o uso excessivo das redes sociais e a homofobia, que seguem em alta nos debates.

No remake da novela “Pantanal”, Madeleine (Karina Teles), por exemplo, não é apenas uma patricinha que tem problemas com o filho Jove (Jesuita Barbosa), mas é uma mulher que tem se jogado nas redes sociais de cabeça e acaba esquecendo da própria vida.

Em paralelo, a ex-esposa de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai disputar o amor e a atenção de Gustavo (Caco Ciocler) com a jovem Nayara (Victoria Rossetti), que acaba apresentando o mundo virtual para ela.

Ainda centrado no núcleo da mansão Novaes, Bruno Luperi resgata o personagem Zaquieu (Silvero Pereira), que é o mordomo da família. Nesta versão, ele ganha destaque ao levantar debates sobre as questões LGBTQIA+, além de usar de muito humor e diversão para não deixar a trama pesada.

Para quem não assistiu a novela “Pantanal”, exibida em 1990, na extinta TV Manchete, a homossexualidade era tratada com um certo deboche e sem muita importância.

Audiência

Em São Paulo, a novela de Bruno Luperi segue em alta na Globo. Exibida no horário nobre, “Pantanal” fechou sua quinta semana com 29 pontos de audiência e 45% de participação, foi a melhor desde a última exibição de “Império”, em 2021, quando foi registrado 29 pontos de audiência e 45% de participação).

No Rio de Janeiro, a trama ficou com 31 pontos de audiência e 49% de participação, ficando na frente do folhetim de Aguinaldo Silva, que marcou 33 audiência e 50% de participação.

