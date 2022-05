Diretor de ‘Jurassic World: Dominum’ dá spoiler do filme no Twitter

Um filme épico e ansiosamente esperado que promete ser a conclusão da saga ‘Jurassic Park’, pelo menos como a conhecemos, chega aos cinemas em 2 de junho de 2022. O elenco reúne à nova equipe os personagens dos filmes originais: Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Ellie Sattler (Laura Dern), e Alan Grant (Sam Neill).

No Twitter do diretor Colin Trevorrow, os fãs já ver uma nova foto das filmagens. Em resposta a um fã, o diretor compartilhou uma foto do ator Neill usando seu chapéu e ele parece estar em um velho túnel ferroviário.

É verdade que isso não nos diz nada de novo sobre a história e que já vimos Sam Neill em todo o marketing do filme até agora, mas mesmo assim é uma foto épica.

A cena certamente acende os sentimentos nostálgicos de todos que assistiram ‘Jurassic Park’, de 1993. Cenas como a reação de Alan Grant ao ver dinossauros pela primeira vez povoam as lembranças dos aficionados.

Os dois primeiros filmes da saga dividiram os personagens, enquanto este une de modo perfeito as duas gerações da saga que tem quase 30 anos. A última vez que vimos o Dr. Grant foi em ‘Jurassic Park 3,’ em 2001. Depois disso, com o final de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’, de 2018, os dinossauros não estão mais restritos a um parque, e sim livres pela Terra causando muitos estragos.

A ideia de ver Goldblum, Dern e Neill juntos novamente será para os fãs tão inesperado quanto a sequência dos sonhos do Dr. Grant em ‘Jurassic Park 3′, quando ele imaginou um dinossauro falante.

A saga continua a não sair da linha do inusitado, visto que já acompanhamos perseguições de motocicleta a dinossauros.

‘Jurassic World: Domínio’ estreia dia 2 de junho no Brasil.