Cachê milionário? Veja quanto ganha um participante do reality ‘No Limite 6’

Ipojucan Ícaro se joga na 6ª temporada do "No Limite" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

Na última terça-feira (03), o “No Limite 6″ estreou levando mais emoção para as noites da Globo. Diferente da temporada passada, nenhum dos participantes é conhecido, ou seja, todos são anônimos, como aconteceu quando reality show chegou ao Brasil. Mas, será que eles ganham alguma quantia em dinheiro?

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os 24 anônimos escolhidos para o reality show de sobrevivência recebem a quantia de R$ 4 mil, além de poder conquistar o prêmio final de R$ 500 mil. De acordo com o jornalista, o valor corresponde aos quatro meses de contrato assinados com a Globo.

Vale lembrar que diferente de outros programas do gênero, os competidores do “No Limite” não conseguem usufruir de muitas regalias, já que tudo acontece ao ar livre e eles dormem em acampamentos improvisados, que são montados por eles ao longo do reality show.

Participantes do "No Limite 6" enfrentam três provas no primeiro dia (Reprodução/Globo)

Logo na estreia da 6ª temporada, o programa apresentado por Fernando Fernandes mostrou que não seria fácil permanecer por lá, já que os 24 participantes começaram batalhando em três provas de sobrevivência, sendo que uma delas foi de imunidade.

Antes dos jogos começarem, os anônimos foram divididos nas tribos Sol e Lua, que foram identificadas nas cores azul e amarela. Na equipe Sol ficaram Ninha, Matheus, Vanderlei, Flavia, Pedro, Tiemi, Andréa, Patrícia, Clécio, Verônica, Lucas e Leonardo. Já Adriano, Dayane, Shirley, Ipojucan, Kamyla, Janaron, Bruna, Victor, Charles, Rodrigo, Roberta e Guza formaram o grupo Lua.

Elenco do "No Limite 6" conversa sobre relacionamento e sexualidade nos acampamentos (Reprodução/Globo)

No cenário paradisíaco, as equipes começaram o “No Limite 6″ buscando a sobrevivência e, logo de cara, eles duelaram para conquistar o melhor acampamento e em seguida mais comida, nessas duas a tribo Lua venceu. Já na prova de imunidade, onde eles tinham que quebrar três estátuas com cocos, que foram levados do mar para a praia, a equipe Sol venceu e não foi para o portal da eliminação.

No portal da eliminação, a tribo Lua precisou votar e escolher quem deveria ser o primeiro participante a deixar o “No Limite 6″ . Há quem escolheu por afinidade e também quem disse que era uma estratégia de jogo, mas Dayane foi eliminada do reality show de sobrevivência.

