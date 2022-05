Vídeo: motorista gravou ônibus da dupla Conrado e Aleksandro a 120 km/h antes do acidente

Pouco antes do acidente com a dupla Conrado e Aleksandro, um motorista gravou um vídeo mostrando o ônibus dos cantores trafegando em alta velocidade pela rodovia Régis Bittencourt. Aleksandro foi confirmado entre as seis vítimas fatais.

No vídeo, o responsável pela gravação identifica o ônibus e diz que ele está a 120 km/h. Ele resolve acompanhar filmando e em determinado momento diz que o ônibus chegou a 140 km/h. “Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui. Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, diz durante o vídeo.

Minutos antes do acidente esse cara gravou o ônibus do conraro e Aleksandro pic.twitter.com/EMnjbPb1Sk — WILL (@mundodenurbix) May 7, 2022

Não se sabe exatamente o horário da gravação, mas na manhã deste sábado um pneu dianteiro do ônibus estourou na altura do km 402 da Régis, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo, fazendo o motorista perder o controle do veículo e tombar no canteiro central.

Entre as 19 pessoas listadas como passageiros, seis morrera, entre elas o cantor Aleksandro, e 11 foram hospitalizadas. O cantor Conrado está entre os 11 feridos.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem é James Holmes; ‘Coringa’ da vida real responsável pelo massacre no filme do Batman que vitimou 12 pessoas

Nesta sexta-feira (06), os cantores sertanejos encerraram um show na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná e seguiam para São Pedro, onde fariam um show neste sábado (07).

A carreira da dupla começou com shows em bares. Em 2009, os músicos já eram conhecidos e se preparavam para lançar o terceiro CD pela gravadora Som Livre, que conta com a faixa “Certos Detalhes”, em parceria com o cantor Luan Santana, e no ano de 2012 eles gravaram o primeiro DVD, gravado no Paraná. Em 2014, lançaram um novo CD e o destaque foi o single “Lobos”. Já em 2017, a dupla lançou um de seus maiores sucessos, “Põe no 120″, divulgado em Barretos.

Veja a Íntegra do comunicado da empresa responsável pelos cantores: