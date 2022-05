Trailer de ‘Stranger Things’ tem mensagem escondida que você perdeu

A expectativa pela quarta temporada de ‘Stranger Things’, ambientada na década de 80, deixou os fãs ansiosos por desvendar significativos aspectos do trailer. Certamente as mentes mais aguçadas detectaram uma série de easter eggs escondidos ao longo do caminho.

No trailer, divulgado em abril, uma série de nuvens cósmicas é mostrada com marcas temporais que coincidem com diferentes momentos.

Os minutos 1:46, 1:33, 2:30 e 2:52 combinam com quatro cenas que incluem Mike (Finn Wolfhard) assistindo Eleven (Millie Bobby Brown) sendo levada pelas autoridades, Max (Sadie Sink) lendo uma carta no túmulo de Billy, o novo personagem, Eddie Munson (Joseph Quinn) liderando uma campanha de Dungeons & Dragons e Dustin (Gaten Matarazzo) e Mike nas arquibancadas do jogo de basquete de Lucas (Caleb McLaughlin).

Claro que não podemos dizer exatamente o que esses momentos significam, nem o porque que eles foram apresentados dessa maneira. Parece apenas que dá aos espectadores uma noção de que a série está chegando à sua conclusão.

Os irmãos Duffers, criadores de ‘Stranger Things’ compartilharam no início deste ano que: “Sete anos atrás, planejamos o arco completo da história de ‘Stranger Things’. Na época, prevíamos que a história duraria de quatro a cinco temporadas. Foi muito grande para contar em quatro, mas - como você verá em breve - agora estamos nos aproximando do nosso final. A quarta temporada será a penúltima; a quinta temporada será a última”

Eles acrescentaram: “Ainda há muitas histórias emocionantes para contar no mundo de ‘Stranger Things; novos mistérios, novas aventuras, novos heróis inesperados. Mas primeiro esperamos que você fique conosco enquanto terminamos este conto de uma garota poderosa chamada Eleven e seus bravos amigos, de um chefe de polícia falido e uma mãe feroz, de uma pequena cidade chamada Hawkins e uma dimensão alternativa conhecida apenas como o Mundo Invertido. Como sempre, somos gratos por sua paciência e apoio. Por fim, Matt e Ross.”

A penúltima temporada tem estreia da primeira parte marcada para 27 de maio e da parte 2, em 1º de julho.