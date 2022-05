‘Pantanal’: Cenas de Juma no Rio de Janeiro viralizam e viram memes na web

O remake de “Pantanal” ganhou as redes sociais mais uma vez. Desta vez, o público se empolgou com a chegada de Juma Marruá (Alanis Guillen) no Rio de Janeiro, que é tido como um dos momentos mais memoráveis da novela, que foi exibida originalmente em 1990, na extinta TV Manchete.

a juma "daqui eu não saio nem morta"

ela meia hora depois indo pro rj com o jove:#pantanal pic.twitter.com/msm7EJYGxn — trouxa 🫠 (@taxxav) May 7, 2022

Na noite desta sexta-feira (06), Jove (Jesuíta Barbosa) levou a menina-onça para morar na mansão da família Novaes. Nas cenas, o casal protagonista chega no casarão sem avisar ninguém e “invade” a propriedade e, nas redes sociais, a audiência de “Pantanal” repercutiu as descobertas de Juma e, é claro, o desentendimento cultural entre ela e a família de Madeleine (Karine Telles).

Ao entrar na mansão, Juma ficou incomodada com todos os detalhes da casa, como a piscina, chamada de pequeno rio pela menina-onça e o susto no chuveiro, quando ela entra no box e, ao abrir demais o registro, se assusta com a água quente: “Isso começou a cuspir fogo em mim”, disse a jovem apavorada.

"QUE QUE ISSO???"

"Uma piscina, Juma."

"É água?"

"Claro que é água."

"Nunca vi uma lagoa tão pequena."



Mesma reação do Leôncio quando conheceu a mansão da Madeleine. #Pantanal pic.twitter.com/8FoC4mypyN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 7, 2022

O momento acabou indo de assustador para sensual, já que Jove entra no box para ajudar a moça e eles acabam se beijando. Antes disso, ele explica: “O chuveiro não está cuspindo fogo em você, Juma... Você só ligou a água quente. Olha, eu sei que vai ser estranho no começo, mas, daqui a pouco você se acostuma”, tranquilizará o fotógrafo.

100% rendida por Juma e Jove, a química de milhões da Alanis e do Jesuíta entregando tudo#Pantanal pic.twitter.com/jocOJ21E7O — 𝒃𝒊𝒂 ⟭⟬✘🏴‍☠️🥊 (@woo_giggle) May 7, 2022

O encontro de Madeleine e Juma também está entre os memes que mais repercutiram na web. Como previsto, a mãe de Jove não gosta da nora e acaba entrando em conflito com o herdeiro.

Quem tentou salvar o momento família foi Irma (Camila Morgado): “Isso é jeito de tratar a visita? Prazer, Juma... Eu sou a Irma”, se apresenta ela com educação. Em seguida, ela questiona Juma: “Você está assustada por quê?” e Madeleine responde no lugar de Juma: “Porque é um bicho do mato... E, no mínimo, deve estar estranhando isso tudo”.

A Juma não gostou da família do Jove. Lenda que tem bom gosto #Pantanal pic.twitter.com/hqnErZ2TKJ — Vitor  (@euvitor_p) May 7, 2022

Em outro momento do remake de “Pantanal”, Juma vai até a cozinha da mansão sentindo o cheiro da comida, que está sendo preparada por Zaquieu (Silvero Pereira). Curiosa, ela observa como ele faz a refeição usando vários objetos desconhecidos.

#Pantanal A Juma assim pro Jove no Rio de Janeiro: pic.twitter.com/AEzg74WIpq — Gabriel Campos (@gabscmps) May 7, 2022

No entanto, a chegada de Madeleine faz a jovem levar um susto e imediatamente ela tenta se defender usando uma faca: “Num me rela! Sai de perto de mim”, ameaça a jovem.

VAI JUMA TACA O TERRO NESSE ELENCO DO RJ A GENTE NÃO SUPORTA ELES #Pantanal pic.twitter.com/BlLAwAOqFA — Jhonatan Ferrreira (@JhonatanFerrre1) May 7, 2022

“Larga a mão de ser maluca, menina! Você vai fazer o quê com essa faca? Me cortar?”, perguntará Madeleine. Neste momento, Zaquieu perceberá a gravidade da situação e tentará afastar Madeleine de Juma: “Guarda essa faca, Juma, antes que alguma besteira aconteça”, pedirá o mordomo.

