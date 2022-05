Juliette lança música ‘Cansar de Dançar’ e faz pedido ao público: “Quero todo mundo fazendo dancinha”

Nesta quinta-feira (6), a campeã do ‘BBB 21′, Juliette Freitas, lançou seu mais novo single ‘Cansar de Dançar’, música co-escrita por ela mesma. Apesar de já ter lançado o álbum ‘EP’ com seis faixas, esta é a primeira vez que ela possui participação na composição da letra.

A nova música da ex-BBB possui traços do bregafunk e pisêro, produzida por Juzé e Hitmaker, a dupla de produtores responsáveis pelos trabalhos de Luísa Sonza e Anitta). Juzé, Luker e Lucas Dantas fizeram o esboço da música, antes de a letra ser integrada.

“A batida que predomina é o bregafunk! Ritmo nordestino que já ganhou o Brasil e mistura-se com pagode baiano e o funk carioca no single que promete balançar quem der o play”, afirmou Juzé.

O novo hit ‘Cansar de Dançar’

De acordo com os produtores do Hitmaker, Juliette teve grande entrega na interpretação da música. Antes do lançamento ex-BBB falou sobre estar muito ansiosa para seu público ouvir a música. “É um ritmo que vocês ainda não me viram cantar.”

“Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu ‘Cansar de Dançar’. É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório. Espero de verdade atingir um efeito positivo nas pessoas”, declarou a cantora.

Após o lançamento de sua música, a artista mandou um recado em suas redes sociais:

“Galera, saiu a minha nova música ‘Cansar de Dançar’ em todas as plataformas digitais. Eu quero todo mundo fazendo a dancinha. É tema livre. ‘Taca’ streaming na lenda!”, solicitou a artista.

Juliette iniciou sua carreira musical logo após que venceu o reality ‘Big Brother Brasil’ no ano passado. No dia 26 de maio deste ano, a cantora iniciou uma turnê no Brasil após lançar álbum de seis faixas.