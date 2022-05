Jojo Todynho mostra que é noveleira e comenta capítulo de ‘Pantanal’

Como muitos brasileiros, Jojo Todynho acompanhou, nesta sexta-feira (06), o remake da novela “Pantanal” e viu a chegada de Juma Marruá (Alanis Guillen) ao Rio de Janeiro.

As cenas caíram no gosto da audiência e dominaram as redes sociais e Jojo aproveitou também para falar sobre o capítulo da novela da Globo em seu perfil oficial do Instagram: “Olha, vou falar um negócio pra você, pra quem vive no Pantanal e não sabe nada da cidade grande, a Juma tá querendo saber muito, tá doidinha pra nadar na sucuri”, ironizou a funkeira.

No vídeo, postado em seu perfil oficial do Instagram, a esposa do oficial do exército Lucas Souza falou ainda sobre Tenório, personagem de Murilo Benício no remake: “Murilo Benício, eu só lembro dele na novela do touro Bandido [América, de Glória Perez]. Não tem Tufão, não tem nada. Touro Bandido é a novela que marcou nossos corações,esquece”, disse a famosa.

Vale lembrar que no capítulo desta sexta-feira (06), Jove (Jesuíta Barbosa) levou a menina-onça para morar na mansão da família Novaes. Nas cenas, o casal protagonista chega no casarão sem avisar e “invade” a propriedade. Ao entrar, Juma ficou incomodada com todos os detalhes da casa, como a piscina, chamada de pequeno rio pela menina-onça e o susto no chuveiro.

Mas, o momento acabou indo de assustador para sensual, já que Jove entra no box para ajudar a moça e eles acabam se beijando. Antes disso, ele explica: “O chuveiro não está cuspindo fogo em você, Juma... Você só ligou a água quente. Olha, eu sei que vai ser estranho no começo, mas, daqui a pouco você se acostuma”, tranquilizará o fotógrafo.

No remake de "Pantanal", Juma se diverte ao andar de carro pelo Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

O encontro de Madeleine e Juma também está entre os memes que mais repercutiram na web. Como previsto, a mãe de Jove não gosta da nora e acaba entrando em conflito com o herdeiro.

Em outro momento do remake de “Pantanal”, Juma vai até a cozinha da mansão sentindo o cheiro da comida, que está sendo preparada por Zaquieu (Silvero Pereira). Curiosa, ela observa como ele faz a refeição usando vários objetos desconhecidos.

No entanto, a chegada de Madeleine faz a jovem levar um susto e imediatamente ela tenta se defender usando uma faca: “Num me rela! Sai de perto de mim”, ameaça a jovem.

