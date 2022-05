Dupla sertaneja sofre acidente de ônibus em São Paulo e seis pessoas morrem

A dupla sertaneja Conrado e Aleksandro está envolvida em um acidente de ônibus que aconteceu na manhã deste sábado (07), na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Ao todo, seis pessoas morreram, incluindo o cantor Aleksandro. Segundo a Singular Produções Artísticas, Conrado teve ferimentos leves.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu após o pneu dianteiro esquerdo estourar. O motorista perdeu o controle do ônibus e tombou no canteiro central. Segundo o G1, ao menos 19 pessoas estavam no ônibus, incluindo os músicos.

Além dos seis óbitos confirmados, oito vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária, cinco estão sendo socorridas presas nas ferragens e uma vítima ainda não foi encontrada.

Dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofre acidente (Reprodução/Instagram)

Por volta das 10h30 da manhã, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo, o motorista do ônibus perdeu o controle. Ao G1, o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, confirmou que o ônibus envolvido no acidente é de Conrado e Aleksandro.

Nesta sexta-feira (06), os cantores sertanejos encerraram um show na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná e seguiam para São Pedro, onde fariam um show neste sábado (07).

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Cenas de Juma no Rio de Janeiro viralizam e viram memes na web

A carreira da dupla começou com shows em bares. Em 2009, os músicos já eram conhecidos e se preparavam para lançar o terceiro CD pela gravadora Som Livre, que conta com a faixa “Certos Detalhes”, em parceria com o cantor Luan Santana, e no ano de 2012 eles gravaram o primeiro DVD, gravado no Paraná. Em 2014, lançaram um novo CD e o destaque foi o single “Lobos”. Já em 2017, a dupla lançou um de seus maiores sucessos, “Põe no 120″, divulgado em Barretos.

Atualmente, a dupla já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube com o sucesso “Tereré e Narguilé”, lançado em 2018.

LEIA TAMBÉM: Treta? Gusttavo Lima deixa de seguir irmãs Simone e Simaria no Instagram